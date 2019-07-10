Наркодилера в Пскове нашли, отследив движение денег на карточках его близких

Псковские полицейские начали ловить наркоторговцев, отслеживая передвижение денег на карточках. При этом, в поле зрения правоохранителей попадают не только наркоторговцы, но и их близкие.

«Помимо работы, связанной со сбытом наркотиков, нам удается отслеживать переводы денежных средств и вменять факты передачи наркодохода», - сообщил 8 июля в пресс-центре «Псковской правды» заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан.

По его словам, в этом году расследуется уголовное дело организатора одного из интернет-магазинов, торговавшего запрещенными веществами. Он перечислял полученные доходы на карточки своих близких. Таким образом ему удалось вывести 280 тысяч рублей.

«В дальнейшем, - пообещал Рустам Кохан, - работа по веб-магазинам будет всегда связана с отслеживаем денежных средств и вменением фактов легализации наркодоходов».

Ранее «Псковская правда» уже сообщала о том, что самые распространенные в Псковской области наркотики вызывают бред преследования и готовность к суициду.