Псковичи стали первыми на Северо-Западе по эффективности борьбы с наркотиками

Подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области по итогам шести месяцев 2019 года заняли 1 место по Северо-Западному федеральному округу и 15 в стране по эффективности оперативно-служебной деятельности. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан в пресс-центре «Псковской правды».

По его словам, раскрываемость преступлений по наркотикам выросла на 20%. За полгода зарегистрировано 607 наркопреступлений. Изъято 27 кг 880 гр. наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что на 20 кг больше, чем в аналогичный период прошлого года – 7 кг 531 гр. Как подчеркнул Рустам Кохан, это свидетельствует не об ухудшении наркоситуации, а об активизации оперативной деятельности.

Также он сообщил, что в мае состоялся приговор суда, по результатам которого три участника организованного преступного сообщества осуждены по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Как ранее сообщала «Псковская правда», в Псковской области закрыли три подпольных нарколаборатории по выращиванию конопли и изготовлению мефедрона. Самые распространенные в Псковской области наркотики вызывают бред преследования и готовность к суициду.