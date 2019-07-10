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Общество / Здоровье

Бред преследования и готовность к суициду вызывают самые распространенные в Псковской области наркотики

10 июля 2019 года, 11:41

В Псковской области снижается употребление опиумных наркотиков. Среди употребляемых наркотических веществ превалируют конопля и психостимуляторы. Об этом в пресс-центре «Псковской правды» 10 июля сообщила заместитель главного врача Псковского наркодиспансера Татьяна Антонова.

По ее словам, опасность психостимуляторов в том, что к ним быстро привыкают.

«Мы чаще стали сталкиваться с лицами, которые требуют госпитализации с острым психозом. Препараты вызывают галлюцинации, бред преследования, суицидальную готовность», - отметила Татьяна Антонова.

Она также сообщила что на начало 2019 года в Псковской области зарегистрировано 633 наркозависимых. Поставлено на учет около 700 человек, замеченных в употреблении наркотиков. Из них несовершеннолетних - 21. Но все они без синдрома зависимости, - отмечает доктор.

«В целом, на территории Псковской области заболеваемость наркоманией ниже, чем в целом по России», - подчеркнула специалист.

Как ранее сообщала «Псковская правда», псковичи стали первыми на Северо-Западе по эффективности борьбы с наркотиками. А в начале года в регионе закрыли три подпольных нарколаборатории по выращиванию конопли и изготовлению мефедрона. В прошлом году после употребления метадона под видом кокаина скончались два молодых человека. 

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