Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичи собирают деньги для пострадавших от паводка жителям Иркутской области

2 июля 2019 года, 13:14

Благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги».открыл сбор средств для оказания посильной помощи жителям Иркутской области.

В Иркутской области уничтожены жилые дома, дороги, тысячи людей остались без крова, лишились имущества и, несмотря на оказываемую им всестороннюю помощь, продолжают оставаться в бедственном положении, поэтому любая поддержка для них сейчас очень важна

Псковичи собирают деньги для пострадавших от паводка жителям Иркутской областиЦарёв Андрей Михайлович, исполнительный директор Фонда развития Псковской области "Святой Равноапостольной Княгини Ольги"

Напомним, в Иркутской области объявлен режим ЧС из-за паводка. От стихии пострадало 50 населённых пунктов. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 6,7 тысячи домов, в которых живут более 9 тысяч человек. По информации Правительства Иркутской области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. По последним данным МЧС России от паводка погибли 14 человек, 751 — пострадали, 153 человека госпитализированы.

Псковичи собирают деньги для пострадавших от паводка жителям Иркутской области
Из-за паводка остались без домов 9 тысяч человек в 50 населённых пунктах
РИА Новости

2 июля по поручению губернатора Псковской области в Иркутскую область направили команду из 10 спасателей.

Все, кто хочет оказать посильную помощь пострадавшим от стихии жителям Иркутской области, могут сделать это несколькими способами:

1. Перечисление на счет фонда с пометкой «Помощь Иркутску»,

Реквизиты фонда:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

2. Перечисление через устройство самообслуживания с помощью специального приложения Фонда.

3. С помощью мобильного приложения.

4. С помощью QR-кода

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Машинист и его помощник погибли в столкновении поезда с грузовиком под Себежом
10 псковских спасателей отправились помогать в затопленную Иркутскую область
Псковский губернатор заявил о помощи Иркутской области
Почти тысячу кубометров мусора вывезли из Пскова во время Ганзы
Псковские гребцы отличились на Чемпионате России по академической гребле
На территории Кургана Дружбы воссоздадут партизанский лагерь
Пять интерактивных площадок будут работать на Кургане Дружбы
Более 200 тысяч человек стали участниками Ганзейских дней Нового времени в Пскове
Флаг Новой Ганзы Псков передал немецкому Брилону

Комментарии

Авторизация
No comments
Рыдала со словами «Сколько хороших людей в мире!!!»

Общество / Здоровье
2 июля 12:51

Рыдала со словами «Сколько хороших людей в мире!!!»

Сутки смотрела на капельку, лекарство не подвезли, алое горячее пятно на месте укола – псковская журналистка Виктория Голубкова поделилась с читателями историей своей борьбы с онкологией
Безграничная история: Псковская область готовится к Кургану Дружбы

Общество / Важная дата
1 июля 16:48

Безграничная история: Псковская область готовится к Кургану Дружбы

Традиционная встреча расширяет свои границы
Дом с портретом

Общество
26 июня 10:12

Дом с портретом

На смену коням и динозаврам приходят писатели