Псковичи собирают деньги для пострадавших от паводка жителям Иркутской области

В Иркутской области уничтожены жилые дома, дороги, тысячи людей остались без крова, лишились имущества и, несмотря на оказываемую им всестороннюю помощь, продолжают оставаться в бедственном положении, поэтому любая поддержка для них сейчас очень важна

Напомним, в Иркутской области объявлен режим ЧС из-за паводка. От стихии пострадало 50 населённых пунктов. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 6,7 тысячи домов, в которых живут более 9 тысяч человек. По информации Правительства Иркутской области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. По последним данным МЧС России от паводка погибли 14 человек, 751 — пострадали, 153 человека госпитализированы.