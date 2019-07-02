Псковичи собирают деньги для пострадавших от паводка жителям Иркутской области

Благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги».открыл сбор средств для оказания посильной помощи жителям Иркутской области.
Благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги».открыл сбор средств для оказания посильной помощи жителям Иркутской области.
В Иркутской области уничтожены жилые дома, дороги, тысячи людей остались без крова, лишились имущества и, несмотря на оказываемую им всестороннюю помощь, продолжают оставаться в бедственном положении, поэтому любая поддержка для них сейчас очень важна
Напомним, в Иркутской области объявлен режим ЧС из-за паводка. От стихии пострадало 50 населённых пунктов. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 6,7 тысячи домов, в которых живут более 9 тысяч человек. По информации Правительства Иркутской области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. По последним данным МЧС России от паводка погибли 14 человек, 751 — пострадали, 153 человека госпитализированы.
2 июля по поручению губернатора Псковской области в Иркутскую область направили команду из 10 спасателей.
Все, кто хочет оказать посильную помощь пострадавшим от стихии жителям Иркутской области, могут сделать это несколькими способами:
1. Перечисление на счет фонда с пометкой «Помощь Иркутску»,
Реквизиты фонда:
р/с 40703810051000000139
Псковское отделение № 8630
ПАО СБЕРБАНК г. Псков
БИК 045805602
к/с 30101810300000000602
ОКВЭД 64.99
2. Перечисление через устройство самообслуживания с помощью специального приложения Фонда.
3. С помощью мобильного приложения.
4. С помощью QR-кода