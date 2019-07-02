10 псковских спасателей отправились помогать в затопленную Иркутскую область

Сегодня, 2 июля, 10 сотрудников Аварийно-спасательной службы Псковской области поехали в Иркутскую область. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, группу возглавил старший водолазный специалист Роман Тумановский, который уже имеет множеством наград, таких как «За спасение погибавших», медалями МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и так далее.

Перед спасателями с напутственным словом выступил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов. «Чрезвычайная ситуация в Иркутской области достигла федерального масштаба, ущерб пока не поддается подсчётам. А у нас всегда было принято помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации», - заметил начальник МЧС. Также он сообщил, что по последним данным в Иркутской области погибли 14 человек, 19 числятся пропавшими без вести.

Начальник ведомства рассказал, что псковские спасатели отправятся в наиболее пострадавший город Тулун. Длительность командировки спрогнозировать сложно - в связи с погодными условиями ситуация может затянуться. Валерий Филимонов также заметил, что псковские спасатели и пожарные и ранее выезжали в другие регионы.