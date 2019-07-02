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Происшествия

10 псковских спасателей отправились помогать в затопленную Иркутскую область

2 июля 2019 года, 09:46

Сегодня, 2 июля, 10 сотрудников Аварийно-спасательной службы Псковской области поехали в Иркутскую область. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, группу возглавил старший водолазный специалист Роман Тумановский, который уже имеет множеством наград, таких как «За спасение погибавших», медалями МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и так далее.

Перед спасателями с напутственным словом выступил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов. «Чрезвычайная ситуация в Иркутской области достигла федерального масштаба, ущерб пока не поддается подсчётам. А у нас всегда было принято помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации», - заметил начальник МЧС. Также он сообщил, что по последним данным в Иркутской области погибли 14 человек, 19 числятся пропавшими без вести.

Начальник ведомства рассказал, что псковские спасатели отправятся в наиболее пострадавший город Тулун. Длительность командировки спрогнозировать сложно - в связи с погодными условиями ситуация может затянуться. Валерий Филимонов также заметил, что псковские спасатели и пожарные и ранее выезжали в другие регионы.

Мы посылаем наиболее подготовленных и лучших наших ребят

10 псковских спасателей отправились помогать в затопленную Иркутскую областьФилимонов Валерий Игоревич, начальник ГУ МЧС России по Псковской области

Валерий Филимонов разъяснил личному составу задачи и пожелал удачи и плодотворной работы.

Напомним, что с 25 июня в Иркутской области бушует сильнейшее за последние 180 лет наводнение. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплены более 6,7 тысячи жилых домов. Решение направить псковских спасателей в пострадавший регион принял губернатор Михаил Ведерников.  

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