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Общество

Первые восемь детей, включая двойню, получили в Пскове губернаторские подарки для новорожденных

1 июня 2019 года, 15:29

Медаль «Рожденному на земле псковской», открытку и сертификат на 5 тысяч рублей в магазин детских товаров получили семь семей Псковской области, в которых новорожденные дети 1 июня были выписаны из роддома. Как ранее информировала«Псковская правда», об этих подарках 30 мая сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Подарки семи семьям, в которых родились восемь детей, вручила первый вице-губернатор Вера Емельянова. Она выразила надежду, что медаль станет хорошей памятью о долгожданном событии, а сертификат поможет семьям обеспечить малышей самым необходимым.

Семьи, выписанные сегодня из запущенного в этом году Перинатального центра, живут в Пскове, Псковском и Печорском районах. В одной из семей родилась двойня. Из роддома сегодня встречали первого, второго, третьего и даже седьмого ребенка в семье.

Подарки в дальнейшем будут получать при выписке все семьи в Псковской области. Также они будут направлены родителям 2 тысяч детей, родившихся в Псковской области с начала года. Оператором программы «Подарок новорожденному» выступает благотворительный фонд развития Псковской области святой равноапостольной княгини Ольги. Он открыт для сотрудничества в этом вопросе с заинтересованными коммерческими структурами. 

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