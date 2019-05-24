Михаил Ведерников – выпускникам: Дерзайте, думайте и не бойтесь сложностей

«У каждого из вас есть колоссальные возможности, которые могут кардинально изменить вашу жизнь. Их не ограничивает ничего, кроме вашей собственной силы воли, любопытства и амбиций», - обратился 24 мая к выпускникам губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам главы региона, большинство успешных людей сделали себя сами.