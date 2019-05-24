Михаил Ведерников – выпускникам: Дерзайте, думайте и не бойтесь сложностей

«У каждого из вас есть колоссальные возможности, которые могут кардинально изменить вашу жизнь. Их не ограничивает ничего, кроме вашей собственной силы воли, любопытства и амбиций», - обратился 24 мая к выпускникам губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
По словам главы региона, большинство успешных людей сделали себя сами.
В Псковской области есть сотни примеров талантливых людей, проложивших свой пусть к успеху благодаря идеям, упорным трудом и страстью.
Михаил Ведерников,В своем поздравлении губернатор выразил надежду, что нынешнее поколение построит мир, который будет мало похож на современный.
губернатор Псковской области
«У вас безграничные возможности! Дерзайте, думайте, не бойтесь сложностей», - подытожил Михаил Ведерников.
Напомним, в день последнего звонка псковичи не смогут купить спиртные напитки в магазинах.