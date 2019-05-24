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Общество

Михаил Ведерников – выпускникам: Дерзайте, думайте и не бойтесь сложностей

24 мая 2019 года, 14:12

«У каждого из вас есть колоссальные возможности, которые могут кардинально изменить вашу жизнь. Их не ограничивает ничего, кроме вашей собственной силы воли, любопытства и амбиций», - обратился 24 мая к выпускникам губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам главы региона, большинство успешных людей сделали себя сами.

В Псковской области есть сотни примеров талантливых людей, проложивших свой пусть к успеху благодаря идеям, упорным трудом и страстью.


Михаил Ведерников,
губернатор Псковской области
В своем поздравлении губернатор выразил надежду, что нынешнее поколение построит мир, который будет мало похож на современный.

«У вас безграничные возможности! Дерзайте, думайте, не бойтесь сложностей», - подытожил Михаил Ведерников.

Напомним, в день последнего звонка псковичи не смогут купить спиртные напитки в магазинах.

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