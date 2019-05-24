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Общество

В день последнего звонка псковичи не смогут купить спиртные напитки в магазинах

24 мая 2019 года, 10:21

В пятницу, 24 мая, в день последних звонков в Пскове будет запрещена продажа алкогольных напитков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Традиционно праздник начнётся в 14.00 с торжественного молебна на Вечевой площади Псковского кремля. В церемонии планирует принять участие митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Затем через центр города состоится шествие выпускников (площадь Ленина, Октябрьский проспект, улица Кузнецкую) в Зелёный театр. Здесь в 15.00 начнется праздничный концерт с участие вокальной студии «Юникс», детского хореографического ансамбля «Радость», танцевального хип-хоп центра «Хоть отбавляй» и Кавер-группы: Drum&Jazz. Концерт продлится до 17:30.

Во время шествия колонны выпускников по указанному маршруту движение в городе будет ограничено.

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