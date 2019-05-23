Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Полюбоваться фотографиями псковских достопримечательностей можно в московском парке

23 мая 2019 года, 16:28

Фотовыставка псковских достопримечательностей 23 мая открылась в московском парке «Красногвардейские пруды» в рамках Дней Псковской области, передает корреспондент «Псковской правды».

Экспозиция из тридцати фотографий развернулась под открытым небом. Авторам работ выступили Роман Дмитриев, Александр Ануфриев, Андрей Кокшаров, Светлана Саух, Дмитрий Мержанов и Елена Смирнова.

Фотовыставка достопримечательностей Псковской области представлена в Москве.
Фото Псковского агентства информации.
Жители столицы смогут посмотреть фотографии, на которых запечатлен Псковский кремль, Изборская крепость, Государственный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина «Михайловское», а также Псково-Печорский, Спасо-Елеазаровский, Мирожский, Савво-Крыпецкой, Симанский, Мальской монастыри.

Кроме того, гости выставка смогут увидеть снимки с фестиваля воздухоплавания в Великих Луках, фестиваля конструкторов «Железный град» и Псковской парусной регаты.

Напомним, 23 и 24 мая в Москве пройдут Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская область привлекла гранты на проекты в сфере культуры
Подписана программа совместных мероприятий между Псковской областью и Москвой
Михаил Ведерников поручил ликвидировать отставания на ремонте «Машиностроителя»
Откуда на Мстиславском раскопе появился скелет лошади, пытаются разобраться псковичи
На открывшейся ярмарке в Москве можно попробовать и купить псковскую продукцию
По QR-коду можно перечислить деньги на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой
Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве – большое и важное событие
После отставки Цецерского исполнять обязанности главы Пскова будет Елена Полонская
Михаил Ведерников почтил память погибших в годы войны, возложив цветы к монументу в Александровском саду

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Дни Псковской области в Москве
Десятки площадок Москвы принимают гостей из Псковской области. В рамках Дней региона в столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

Общество
23 мая 17:33

Гвоздями по детям

Владелец гаража на Завеличье утыкал крышу остриями, полиция по закону бессильна, но гараж снесут

Общество / Здоровье
23 мая 16:33

Брюки клещ

Жизненный путь и резюме членистоногого: от рождения до смерти (ИНФОГРАФИКА)

Общество
22 мая 10:27

Поле Бориса Ильина

В Палкинской библиотеке вспоминали писателя, журналиста и редактора