Полюбоваться фотографиями псковских достопримечательностей можно в московском парке

Экспозиция из тридцати фотографий развернулась под открытым небом. Авторам работ выступили Роман Дмитриев, Александр Ануфриев, Андрей Кокшаров, Светлана Саух, Дмитрий Мержанов и Елена Смирнова.

Фотовыставка псковских достопримечательностей 23 мая открылась в московском парке «Красногвардейские пруды» в рамках Дней Псковской области, передает корреспондент «Псковской правды».

Жители столицы смогут посмотреть фотографии, на которых запечатлен Псковский кремль, Изборская крепость, Государственный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина «Михайловское», а также Псково-Печорский, Спасо-Елеазаровский, Мирожский, Савво-Крыпецкой, Симанский, Мальской монастыри.

Кроме того, гости выставка смогут увидеть снимки с фестиваля воздухоплавания в Великих Луках, фестиваля конструкторов «Железный град» и Псковской парусной регаты.

Напомним, 23 и 24 мая в Москве пройдут Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.