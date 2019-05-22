Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

С помощью мобильного приложения можно изучить программу Дней Псковской области в Москве

22 мая 2019 года, 14:37

Программа Дней Псковской области в Москве, которые пройдут 23 и 24 мая, стала доступна для пользователей мобильного приложения «Мегафон. Гид». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Мобильный гид предлагает два маршрута и рассказывает об основных событиях, в числе которых выставка-ярмарка продукции из Псковской области, фотовыставка достопримечательностей региона и гала-концерт мастеров искусства.

Кроме того, на время Дней Псковской области в Торгово-промышленной палате РФ будет работать выставка-презентация инвестиционного потенциала.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Объявлена программа международный фестиваль «Другое искусство – 2019» в Пскове
До 10 тысяч туристов ожидается в Псковской области в Ганзейские дни
Инвесторов познакомят с экономическим потенциалом Псковской области
К Ганзе персонал псковских гостиниц и ресторанов изучает иностранные языки
Андрей Царев: Фестиваль «Другое искусство» - не только зрелище, но и реабилитация
Дмитрий Месхиев: На «Другое искусство» пустим и тех, кому не достанется пригласительного
Дополнительный поезд из Пскова в Печоры запустят на время Ганзейских дней
Летом на территории Псковской области будут работать 175 детских лагерей
Елена Ямпольская: Культурно-познавательный туризм – одна из основных точек роста для Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
22 мая 10:27

Поле Бориса Ильина

В Палкинской библиотеке вспоминали писателя, журналиста и редактора

Общество
22 мая 10:24

Норма жизни — мобильность

Пенсионеры пересели за компьютеры

Общество / Здоровье
22 мая 10:04

Заходи к нему лечиться

В деревне Макушино Опочецкого района заработал новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его преимущество оценили и местные жители, и медики