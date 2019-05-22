С помощью мобильного приложения можно изучить программу Дней Псковской области в Москве

Программа Дней Псковской области в Москве, которые пройдут 23 и 24 мая, стала доступна для пользователей мобильного приложения «Мегафон. Гид». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Мобильный гид предлагает два маршрута и рассказывает об основных событиях, в числе которых выставка-ярмарка продукции из Псковской области, фотовыставка достопримечательностей региона и гала-концерт мастеров искусства.

Кроме того, на время Дней Псковской области в Торгово-промышленной палате РФ будет работать выставка-презентация инвестиционного потенциала.