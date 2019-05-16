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Общество

Москвичи на следующей неделе смогут приобрести продукты, изготовленные в Псковской области

16 мая 2019 года, 14:09

Товаропроизводители представят «псковские вкусы» на выставке-ярмарке в рамках Дней Псковской области в Москве 23 и 24 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Мясные деликатесы, сосиски, сардельки, ветчины, паштеты, полуфабрикаты, сервелаты, полукопченые колбасы представят «Великолукский мясокомбинат», «Псковагроинвест» и «Мясной двор». На прилавках псковских фермеров будут экоовощи (картофель, морковь, редис, репа, брюква, топинамбур, петрушка, укроп), соления, а также сыры, йогурты, масло, творог, пастила и сырные конфеты.

«Столбушинский продукт» предложит покупателям иван-чай, мед, цукаты, томленую ягоду и разные виды сбитня, а «Медовый хуторок» - шоколад на меду и свечи из воска. Продукцией собственного производства будет угощать и Псковский облпотребсоюз. Сувенирный печатный пряник ручной работы можно будет приобрести у мастерской «Изборский пряник». Красногородский хлебокомбинат привезет на выставку клюкву в сахаре, драже, орехи в шоколаде, гренки, сухарики и сухари-сушки.

На ярмарке также можно будет купить псковскую керамику, кованые, кожаные, деревянные, текстильные и стеклянные изделия псковских мастеров-ремесленников.

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