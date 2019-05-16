Псковские фотографы представят свои работы на экспозиции в Красногвардейских прудах

Фотовыставка в Красногвардейских прудах, в рамках Дней Псковской области в Москве 23 мая, расскажет москвичам и гостям столицы о достопримечательностях Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Три десятка фоторабот наглядно расскажут посетителям об основных объектах туристического показа Псковского региона: Псковском кремле, Изборской крепости, музее-заповеднике «Михайловское» в Пушкинских Горах.

На стендах также будут представлены духовные жемчужины Псковщины: Псково-Печорский, Спасо-Елеазаровский, Мирожский, Савво-Крыпецкий, Симанский, Мальской монастыри и другие.

Фотографии проиллюстрируют наиболее популярные событийные мероприятия региона: фестиваль воздухоплавания в Великих Луках, фестиваль конструкторов «Железный град» и Псковскую парусную регату.

Свои работы для экспозиции предоставили псковские фотографы Андрей Кокшаров, Роман Дмитриев, Светлана Саух, Елена Смирнова, Дмитрий Мержанов, Александр Ануфриев.

Отметим, в рамках Дней Псковской области в Москве 23 и 24 мая товаропроизводители представят «псковские вкусы» на выставке-ярмарке.