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Общество

Сроки перехода Псковской области на цифровое ТВ отодвигаются на октябрь

13 мая 2019 года, 23:05

Сроки перехода на цифровое телевещание в Псковской области отодвигаются на октябрь 2019 года. 13 мая Минкомсвязи опубликовал список субъектов России четвертого этапа подключения к цифре. В перечень регионов попали сразу несколько регионов Северо-запада: Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Псковской области, Карелия и Санкт-Петербург.

Первоначально датой отключения аналогового телесигнала в Псковской области, как и в целом ряде других областей, называлось 3 июня. Однако дату перехода в Правительстве решили отодвинуть в том числе и из-за начала дачного сезона.

Отметим, что в Псковской области по инициативе губернатора Михаила Ведерникова введены мера социальной поддержки для малоимущей категории граждан при переходе на цифровое ТВ. Им компенсируется стоимость специальной телеприставки, обеспечивающий прием телевизором цифрового сигнала. Малоимущими у нас признают семьи, где доход на одного члена не превышает прожиточного минимума — 11 536 рублей.

Возможность принимать цифровой телесигнал есть на 99% территории Псковской области.

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