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Общество

Компенсация за приставку

Малоимущим возместят затраты на приобретение оборудования к телевизору для приема цифрового сигнала

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Наталья Баранова
23 апреля 2019 года, 11:46
Фото: Андрей Степанов
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Напомним, 3 июня на территории Псковской области прекратит вещание устаревшее аналоговое телевидение. Наша область попадает в третью, последнюю, волну отключения. И чтобы не оказаться перед пустым черным экраном, нужно заранее позаботиться о покупке приставки и дециметровой антенны.

99 % населения Псковской области охвачены цифровым вещанием. Там, где цифровой сигнал невозможен по техническим причинам, люди не будут платить за спутниковое вещание.


Николай Цветков, заместитель губернатора Псковской области
Таких всего несколько домохозяйств в Порховском районе.

5 миллионов на всех

Людям, которые попадают в категорию малоимущих, затраты на покупку оборудования возместят в пределах тысячи рублей. Малоимущими у нас признают семьи, где доход на одного члена не превышает прожиточного минимума — 11 536 рублей.

В среднем приставка стоит от 800 до 5000 рублей, а дециметровая антенна — от 400 рублей до тысячи.


Денис Матвеев, начальник областного управления цифрового развития и связи

За 900 рублей можно купить идеальную приставку, и никаких проблем с изображением не будет.


Армен Мнацаканян,
начальник управления социальной защиты населения администрации Псковской области 

Компенсацию за покупку приставки и антенны для приема цифрового сигнала можно будет получать с 13 мая. На эти расходы по поручению губернатора Михаила Ведерникова выделили 5 млн рублей. Чтобы получить компенсацию, нужно принести в органы соцзащиты по месту жительства: паспорт, чеки, подтверждающие покупку оборудования, справку о доходах всех членов семьи за последние три месяца. Деньги зачислят на лицевой счет в течение 10-15 дней.

— Людям, которые у нас уже получают меры социальной поддержки, справка о доходах не нужна, — отметил Армен Мнацаканян.

Компенсацию выплатят за оборудование, приобретенное с 1 октября 2018 года до 15 декабря 2019 года. Размер компенсации — фактическая стоимость антенны и приставки, но не более одной тысячи рублей.

КСТАТИ

В отдаленные районы приставки будут возить автолавки. Оборудование также можно будет купить в отделениях «Почты России». Чтобы вызвать волонтера на дом, позвоните в администрацию своего района либо по телефону горячей линии: 8 800-100-6011.

Подробная информация о переходе на цифру, подробная инструкция по подключению и ответы на вопросы по настройке оборудования ищите на этом сайте.

Волонтер на дом

Напомним, если телевизор выпущен после 2012 года, он имеет все технические параметры для приема цифрового сигнала. Если телевизор старше, скорее всего, придется купить приставку и антенну. Проверить, какой сигнал принимает телевизор, очень легко. Если рядом с логотипом канала, который в данный момент показывает, есть буква «А», значит, телевизор принимает аналоговый сигнал и покупка нового оборудования необходима. Если самостоятельно подключить приставку сложно, на помощь придут волонтеры и настроят оборудование бесплатно.

— Если в настоящий момент вы уже смотрите спутниковое или кабельное телевидение, новое оборудование вам не нужно, — сказал Денис Матвеев.

Николай Цветков подчеркнул: чтобы регион безболезненно перешел ни цифру, свои усилия объединили власть, общественники, волонтеры, торговые сети.

К сентябрю этого года цифровой сигнал станет четким на территории всей Псковской области. Все неполадки обязательно устранят. А пока по всем техническим вопросам также можно обращаться на горячую линию. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

«Цифровое телевидение у нас уже показывало, все было хорошо. Сначала смотрели 10 каналов, теперь 20. Внезапно уже неделю ловим только эстонские каналы. Помогите вернуть российское ТВ!»

Читательница из Гдовского района Валентина Михайловна Колосова позвонила в редакцию за несколько часов до пресс-конференции. Контакты Валентины Михайловны забрал с собой Денис Матвеев, он обещал разобраться в ситуации и помочь жителям причудья снова получить российский сигнал.

КСТАТИ

1000 рублей - таким может быть максимальный размер компенсации.

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