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Общество

Расплатиться по безналу теперь можно в псковских автобусах №17 и №25

26 апреля 2019 года, 10:12

Система безналичной оплаты проезда в псковских автобусах расширяет зону покрытия. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

С 26 апреля оплатить проезд бесконтактным способом можно будет в автобусах №17 и №25.

На сегодняшний день около 400 пассажиров ежедневно используют современные технические средства для оплаты проезда.

Напомним, с 11 апреля система бесконтактной оплаты проезда заработала в псковском автобусе №11. Стоимость проезда в городском общественном транспорте составляет 25 рублей.

ВАЖНО

К оплате за проезд принимаются только бесконтактные карты, т.е. такие карты, на лицевой стороне которых имеется специальный значок, похожий на значок вай-фай.

К оплате за проезд принимаются следующие карты: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron и МИР.

Любители гаджетов, для оплаты проезда, смогут воспользоваться мобильным телефоном или часами, к которым привязана банковская карта.

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