Расплатиться по безналу теперь можно в псковских автобусах №17 и №25

ВАЖНО

К оплате за проезд принимаются только бесконтактные карты, т.е. такие карты, на лицевой стороне которых имеется специальный значок, похожий на значок вай-фай.

К оплате за проезд принимаются следующие карты: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron и МИР.

Любители гаджетов, для оплаты проезда, смогут воспользоваться мобильным телефоном или часами, к которым привязана банковская карта.