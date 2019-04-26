Расплатиться по безналу теперь можно в псковских автобусах №17 и №25

Система безналичной оплаты проезда в псковских автобусах расширяет зону покрытия. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».
С 26 апреля оплатить проезд бесконтактным способом можно будет в автобусах №17 и №25.
На сегодняшний день около 400 пассажиров ежедневно используют современные технические средства для оплаты проезда.
Напомним, с 11 апреля система бесконтактной оплаты проезда заработала в псковском автобусе №11. Стоимость проезда в городском общественном транспорте составляет 25 рублей.