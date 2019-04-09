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Общество

Система бесконтактной оплаты проезда заработает в псковском автобусе №11

9 апреля 2019 года, 15:11

С 11 апреля на городском маршруте № 11 псковичи смогут протестировать новую услугу – оплату проезда банковской картой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс». Поводом для внедрения новой системы оплаты стали результаты опроса, проведенного в официальном сообществе предприятия ВКонтакте.

Процедура оплаты проезда в автобусе ничем не отличается от оплаты банковской картой в обычном магазине. Нужно приложить карту к платёжному терминалу на 1-2 секунды и получить у кондуктора билет, распечатанный терминалом.

Напомним, стоимость проезда в городском общественном транспорте Пскова составляет 25 рублей.

ВАЖНО

К оплате за проезд принимаются только бесконтактные карты, т.е. такие карты, на лицевой стороне которых имеется специальный значок, похожий на значок вай-фай.

К оплате за проезд принимаются следующие карты: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron и МИР.

Любители гаджетов, для оплаты проезда, смогут воспользоваться мобильным телефоном или часами, к которым привязана банковская карта.

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