Система бесконтактной оплаты проезда заработает в псковском автобусе №11

С 11 апреля на городском маршруте № 11 псковичи смогут протестировать новую услугу – оплату проезда банковской картой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс». Поводом для внедрения новой системы оплаты стали результаты опроса, проведенного в официальном сообществе предприятия ВКонтакте.

Процедура оплаты проезда в автобусе ничем не отличается от оплаты банковской картой в обычном магазине. Нужно приложить карту к платёжному терминалу на 1-2 секунды и получить у кондуктора билет, распечатанный терминалом.

Напомним, стоимость проезда в городском общественном транспорте Пскова составляет 25 рублей.