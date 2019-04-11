Новым врио ректора ПсковГУ стала Наталья Ильина из Ульяновской области

В четверг, 11 апреля, на собрании в ПсковГУ губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил нового врио ректора университета Наталью Ильину, ранее занимавшую должность проректора Ульяновского государственного университете по инновационному развитию.

Наталья Ильина приступит к исполнению обязанностей в пятницу, 12 апреля.

Напомним, Марина Махотаева покинула пост врио ректора Псковского государственного университета 10 апреля, который она занимала с ноября 2018 года.

Наталья Анатольевна Ильина имеет высшее образование по специальности «Биология. Психология».

В 2002 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности «Экология».

В 2005 году ей было присвоено ученое звание доцента по кафедре анатомии, физиологии и гигиены.

В 2006 году она защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности «Микробиология» и «Экология».

В 2011 году ей было присвоено ученое звание профессора по кафедре биологии и биоэкологии.