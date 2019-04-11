Марина Махотаева покинула пост врио ректора Псковского государственного университета, который она занимала с ноября 2018 года, сообщает ПАИ.
По информации «Псковской правды» 11 апреля коллективу ПсковГУ представят нового ректора, им может стать Наталья Ильина, ранее работавшая проректором Ульяновского государственного университета.
Марина Юрьевна Махотаева с 2014 года занимала должность проректора по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ.
Марина Махотаева покидает пост ректора, но остается работать в ПсковГУ.
Фото Андрея Степанова.
С 1996 года работает в системе высшего образования.
Наталья Анатольевна Ильина имеет высшее образование по специальности «Биология. Психология».
В 2002 года она защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности «Экология».
Наталья Ильина, возможно, станет новый ректором ПсковГУ.
Фото psyjournals.ru
В 2005 году ей было присвоено ученое звание доцента по кафедре анатомии, физиологии и гигиены.
В 2006 году она защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности «Микробиология» и «Экология».
В 2011 году ей было присвоено ученое звание профессора по кафедре биологии и биоэкологии.