По информации «Псковской правды» 11 апреля коллективу ПсковГУ представят нового ректора, им может стать Наталья Ильина, ранее работавшая проректором Ульяновского государственного университета.

Марина Махотаева покинула пост врио ректора Псковского государственного университета, который она занимала с ноября 2018 года, сообщает ПАИ .

С 1996 года работает в системе высшего образования.

В 2002 года она защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности «Экология».

В 2005 году ей было присвоено ученое звание доцента по кафедре анатомии, физиологии и гигиены.

В 2006 году она защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности «Микробиология» и «Экология».

В 2011 году ей было присвоено ученое звание профессора по кафедре биологии и биоэкологии.