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Общество / Образование

Коллективу ПсковГУ представят нового ректора

11 апреля 2019 года, 10:10

Марина Махотаева покинула пост врио ректора Псковского государственного университета, который она занимала с ноября 2018 года, сообщает ПАИ.

По информации «Псковской правды» 11 апреля коллективу ПсковГУ  представят нового ректора, им может стать Наталья Ильина, ранее работавшая проректором Ульяновского государственного университета.

Марина Махотаева покидает пост ректора, но остается работать в ПсковГУ.
Фото Андрея Степанова.
Марина Юрьевна Махотаева с 2014 года занимала должность проректора по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ.

С 1996 года работает в системе высшего образования.

Наталья Анатольевна Ильина имеет высшее образование по специальности «Биология. Психология».

Наталья Ильина, возможно, станет новый ректором ПсковГУ.
Фото psyjournals.ru
В 2002 года она защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности «Экология».

В 2005 году ей было присвоено ученое звание доцента по кафедре анатомии, физиологии и гигиены.

В 2006 году она защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности «Микробиология» и «Экология».

В 2011 году ей было присвоено ученое звание профессора по кафедре биологии и биоэкологии.

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