Михаил Ведерников поставил «двойку» псковским градоначальникам за уборку улиц и состояние дорог

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поставил «неудовлетворительно» псковским властям за уборку улиц и состояние дорог в областном центре. Такая оценка прозвучала на совещании, которое в эти минуты проходит в администрации региона, передает корреспондент «Псковской правды».

- Как после войны. Это откровенное издевательство над людьми, - сказал губернатор, сославшись на опрос, который провели «Убитые дороги». Согласно их исследованию, 90% жителей Пскова крайне недовольны состоянием дорог.

- Если вы не можете, мы сами будем этим заниматься, - сказал Михаил Ведерников главе Пскова Ивану Цецерскому и главе администрации Пскова Александру Братчикову.

Контроль за состоянием дорог будут вести активисты общероссийского народного фронта.

Активисты «Убитых дорог» привели самые вопиющие факты плохо отремонтированный улиц и раскритиковали качество работ. В частности, назывались улицы Звездная, Юбилейная, Петровская и Рижский проспект.

- Невозможно качественно ремонтировать асфальт, если класть его в лужи и грязь, - сказал активист «Убитых дорог» Дмитрий Цопов.

Напомним, в январе городские власти признали свое бессилие перед силами природы и собственными подрядчиками.