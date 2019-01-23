Чиновникам по лопате

Гости в шоке

Один за другим посыпались адреса тех мест, где ни проехать и ни пройти. Сайт губернатора Ведерников.РФ запестрел обращениями:

«Проживаю на улице Ижорского Батальона третий год, и третью зиму нет возможности безопасно и без особых усилий добраться до магазина, остановки. Снег в 20—35 см, «каша», на противоположной стороне вообще нет пешеходной зоны, — пишет Виктория Абаева. — Раньше справлялась, но сейчас с маленьким ребенком в коляске нет другого выхода, как идти по проезжей части. Грейдер в прошлом году ходил лишь раз, и то в марте, когда и не было уже снега, а ведь эта территория города, почистить 200 лишних метров до отеля «Камелот», думаю, не так сложно. Все жители будут безмерно благодарны».

«Подскажите, пожалуйста, когда почистят дорогу по ул. Пароменской, 4, (гостиница «Ольгинская») до Рижского проспекта, — интересуется Сергей Свиркин. — За всю зиму ни разу не чистили дорогу! Гости города просто в шоке!»

«Совершенно не убираются тротуары на мосту 50-летия Октября, — жалуется Виктор Лимашев. — Сейчас при плюсовой температуре и растаявшем снеге мост приходится преодолевать практически вплавь. Просьба принять меры».

На каждое такое обращение ответственный за порядок в городе глава администрации Александр Братчиков сообщает, что обращение принято на рассмотрение, а ответ будет размещен на сайте.

Пока ни одного ответа нет. Правда, 14 января Александр Братчиков провел совещание с представителя подрядных организаций. Он констатировал: относительно качественно убираются лишь центральные магистрали с автобусным сообщением, очистка от снега небольших улиц и переулков остается недостаточной.

— Такое ощущение, что у нас подрядчики сами определяют, когда, где убирать и когда сыпать, а отвечать за их работу должен муниципалитет. И каждый раз мы виноваты. Меня это не устраивает, — заявил Александр Братчиков.

Причастные к происходящему думали и решали, что же делать, чтобы со снегом справиться. Довольно быстро нашли главное зло — припаркованные на обочине машины, которые мешают уборке.

— Уборка города от снега — не только проблема муниципалитета. Подрядные организации должны убирать улицы, управляющие компании — снег во дворах, собственники зданий — на прилегающих территориях. Если сможем совместно это сделать, город не будет тонуть в снегу, — снова сосредоточился на очевидном глава городской администрации.

Судя по тому, что город все же тонет, сделать совместно не вышло, какое-то звено в цепочке подкачало.