Чиновникам по лопате

Один за другим посыпались адреса тех мест, где ни проехать и ни пройти. Сайт губернатора Ведерников.РФ запестрел обращениями:
«Проживаю на улице Ижорского Батальона третий год, и третью зиму нет возможности безопасно и без особых усилий добраться до магазина, остановки. Снег в 20—35 см, «каша», на противоположной стороне вообще нет пешеходной зоны, — пишет Виктория Абаева. — Раньше справлялась, но сейчас с маленьким ребенком в коляске нет другого выхода, как идти по проезжей части. Грейдер в прошлом году ходил лишь раз, и то в марте, когда и не было уже снега, а ведь эта территория города, почистить 200 лишних метров до отеля «Камелот», думаю, не так сложно. Все жители будут безмерно благодарны».
«Подскажите, пожалуйста, когда почистят дорогу по ул. Пароменской, 4, (гостиница «Ольгинская») до Рижского проспекта, — интересуется Сергей Свиркин. — За всю зиму ни разу не чистили дорогу! Гости города просто в шоке!»
«Совершенно не убираются тротуары на мосту 50-летия Октября, — жалуется Виктор Лимашев. — Сейчас при плюсовой температуре и растаявшем снеге мост приходится преодолевать практически вплавь. Просьба принять меры».
На каждое такое обращение ответственный за порядок в городе глава администрации Александр Братчиков сообщает, что обращение принято на рассмотрение, а ответ будет размещен на сайте.
Пока ни одного ответа нет. Правда, 14 января Александр Братчиков провел совещание с представителя подрядных организаций. Он констатировал: относительно качественно убираются лишь центральные магистрали с автобусным сообщением, очистка от снега небольших улиц и переулков остается недостаточной.
— Такое ощущение, что у нас подрядчики сами определяют, когда, где убирать и когда сыпать, а отвечать за их работу должен муниципалитет. И каждый раз мы виноваты. Меня это не устраивает, — заявил Александр Братчиков.
Причастные к происходящему думали и решали, что же делать, чтобы со снегом справиться. Довольно быстро нашли главное зло — припаркованные на обочине машины, которые мешают уборке.
— Уборка города от снега — не только проблема муниципалитета. Подрядные организации должны убирать улицы, управляющие компании — снег во дворах, собственники зданий — на прилегающих территориях. Если сможем совместно это сделать, город не будет тонуть в снегу, — снова сосредоточился на очевидном глава городской администрации.
Судя по тому, что город все же тонет, сделать совместно не вышло, какое-то звено в цепочке подкачало.
Признает проблему и глава Пскова Иван Цецерский. На традиционной встрече с руководителями ведущих СМИ города в тот же день он сетовал, что с подрядчиками нелегко. И сюжеты журналистов на эту тему были бы очень кстати. Выходит, городские власти с лопатой не справляются, пора браться за дело журналистам с пером.
— Наверное, когда про подрядчиков начнут писать журналисты, то им будет очень весело, — предположил Иван Цецерский. — Если вы дойдете до этих тем — будет здорово.
И хотя оба руководителя города подвергают критике работу подрядчиков, расставаться с ними они не спешат, обосновывая свое решение тем, что иначе город окажется погребен под снегом. И это несмотря на то, что весной антимонопольщики признали недействительными конктракты по центру города и Завеличью. Их решение постоянно подтверждает суд за судом, а пока тяжбы длятся, подрядчик все тот же.
— Городская власть оспаривает это решение, но только с одной целью — чтобы город убирался хотя бы еще какое-то время.
Зима в этом году выдалась снежная, и чрезмерная нагрузка рвет бюджет заключенных контрактов.
— У меня свой дом, я живу в деревне, — привел пример Иван Цецерский. — Я почистил снег вчера вечером, сегодня утром, приехал на обед, смотрю и понимаю, что чистить придется еще и вечером. А в городе 40 километров дорог и подрядчик, который ограничен в своих возможностях. Вот сегодня выпало много снега, и вы полагаете, что 500 машин на его уборку выйдет? Исключено. Их просто ни у одного подрядчика в таком количестве нет. Все хотят получить баснословную сумму, но таких денег нет. Смета делается по нормативам, а как можно понять в ноябре, сколько выпадет снега зимой?
Замкнутый круг какой-то получается, из которого руководство города выхода, судя по всему, не видит. А горожанам, откровенно говоря, наплевать, сколько раз в день глава Пскова вычищает свой приусадебный участок. Гораздо важнее, когда порядок будет во всем городе. Мешают автомобили? Штрафуйте, эвакуируйте. Не справляется подрядчик? Разрывайте контракт. У всех подрядчиков мало техники, никто не справится? Создавайте муниципальное предприятие, насыщайте его ресурсами. Делайте хоть что-нибудь, на то она и власть. Прошлая бесснежная зима позволяла хотя бы подступиться к комплексному решению проблемы, вместо этого ответственные на радостях все прохлопали.
В поисках выхода из сложившейся ситуации псковичи в соцсетях даже предложили свое решение руководству городу. Почему бы не организовать субботник по примеру осеннего или весеннего, в котором наши руководители активное участие всегда принимают. Вывести чиновников на улицу, за каждым закрепить по тротуару и выдать по лопате — глядишь, и чище в городе стало бы. А?