Псковский прокурор посоветовал журналисту Прокопьевой оспорить возбуждение уголовного дела

Прокурор Псковской области Сергей Белов на встрече с журналистами в четверг, 7 февраля, прокомментировал возбуждение уголовного дела и проведение следственных действий в отношении журналиста Светланы Прокопьевой.

- Возбуждение уголовного дела не значит, что Светлана Владимировна будет признана виновной, отнюдь. У нас правовое государство, в суде можно оспорить возбуждение уголовного дела, - сказал Сергей Белов. - Если суд признает возбуждение незаконным, следственные действия будут признаны незаконными. Могу только такой совет дать.

Напомним, накануне в отношении Прокопьевой возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма», в ее квартире состоялся обыск, она была подвергнута допросу. Журналисту грозит до семи лет лишения свободы. Поводом послужило ее высказывание в прошлом году на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (опубликованное также на «Псковской ленте новостей») на тему взрыва в архангельском управлении ФСБ.

- По поводу суждения о наступлении на свободу слова и мысли. Я этого не заметил, - сказал также Сергей Белов. - Публикации, которые я вижу, бывают остры и полемичны, с точки зрения этики не совсем соответствующие, мне так кажется. И никто не запрещает их осуществлять. Что касается наступления на гласность: была опубликована статья. В соответствии с заключением, которое имеется в материалах и послужило основанием для возбуждения уголовного дела, там есть оправдание и публичные призывы к оправданию терроризма. То есть на момент возбуждения уголовного дела было основание для возбуждения. Мы изучали материалы и посчитали, что основания были, как бы нелестно это для кого-то ни звучало.

Также Сергей Белов опроверг информацию, опубликованную в ряде СМИ, что обыск проводили люди в масках:

- У нас с далеких времен действует указание, что масок не должно быть на обыске, они применяются, только если правоохранительные органы знают, что будет оказано сопротивление. Обыски у нас проводятся с открытым забралом. И для того, чтобы изъять подлинники документов, на которые следствие будет опираться для доказывания вины или ее отсутствия. Обыск сделан по закону. Нужно было изъять эту статью в подлиннике. Это дело находится у нас на особом контроле, утверждать обвинительное заключение придется нам. Мы будем анализировать все собранные материалы, есть ли там состав преступления, или доказательств не добыто. Никакого беспредела и нарушения закона мы не допустим.

Также прокурор поделился личным мнением по поводу содержания резонансного материала. У него эта статья «вызвала недоумение».

- Там критикуется власть и критикуются представители правоохранительного блока. И делается вывод, что, наверно, правильно этот мальчик взорвал. Вас же не зря называют представителями четвертой ветви власти, хотя, как таковой, ее нет. Вы полемично ставите вопросы, но нельзя переходить грань, определенную законом. Статья 252.2 специально была введена в Уголовный кодекс, чтобы пресечь попытки оправдания терроризма, - напомнил Сергей Белов. - По одному этому факту я бы не хотел, чтобы обобщали, что органы наступают на прессу. Должно быть взаимоуважение и взаимопонимание.