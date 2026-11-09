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Общество

Псковских школьников приглашают на олимпиаду «Софиум» по избирательному праву

9 ноября 2026 года, 17:17

Избирательная комиссия Псковской области объявила о старте нового сезона Всероссийской олимпиады школьников «Софиум». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Псковских школьников приглашают на олимпиаду «Софиум» по избирательному праву

Фото Избирательной комиссии Псковской области

Состязание по вопросам избирательного права и процесса в 2026-2027 учебном году нацелено на развитие у школьников интереса к правовым дисциплинам, а также повышение правовой культуры будущих избирателей.

Попробовать свои силы могут учащиеся 10-х и 11-х классов.

Также приглашают победителей и призеров викторин и конкурсов по избирательному праву, призеров олимпиад по «Праву» и «Обществознанию».

Региональный этап состоит из двух испытаний: участникам предстоит решить пять ситуационных задач и написать эссе по актуальным вопросам избирательного процесса.

Заявки принимают до 20:00 16 ноября 2026 года на почту iksrf-60@yandex.ru. Полная информация размещена на сайте Избирательной комиссии Псковской области.

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