Псковских школьников приглашают на олимпиаду «Софиум» по избирательному праву

Избирательная комиссия Псковской области объявила о старте нового сезона Всероссийской олимпиады школьников «Софиум». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Состязание по вопросам избирательного права и процесса в 2026-2027 учебном году нацелено на развитие у школьников интереса к правовым дисциплинам, а также повышение правовой культуры будущих избирателей.

Попробовать свои силы могут учащиеся 10-х и 11-х классов.

Также приглашают победителей и призеров викторин и конкурсов по избирательному праву, призеров олимпиад по «Праву» и «Обществознанию».

Региональный этап состоит из двух испытаний: участникам предстоит решить пять ситуационных задач и написать эссе по актуальным вопросам избирательного процесса.

Заявки принимают до 20:00 16 ноября 2026 года на почту iksrf-60@yandex.ru. Полная информация размещена на сайте Избирательной комиссии Псковской области.