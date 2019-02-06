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Общество

За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы

6 февраля 2019 года, 16:16

Следственное управление СКР по Псковской области возбудило уголовное дело против журналиста Светланы Прокопьевой по статье 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет»). Об этом сообщает издание pskov.sm-news.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Поводом для возбуждения уголовного дела оказался материал, прозвучавший в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и опубликованный на сайте «ПЛН» в 2018 году. В нём журналист проанализировала террористический акт, совершенный в здании управления ФСБ по Архангельской области и высказала свое мнение о действиях террориста.

Заключение экспертов показало, что опубликованные материалы содержат «публичное оправдание терроризма».

В среду, 6 февраля, в квартире Светланы Прокопьевой состоялся обыск, следователи изучают содержимое компьютера журналиста.

Напомним, что максимальное наказание по статье УК, вменяемой псковскому журналисту, предусматривает до семи лет лишения свободы или штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности сроком до пяти лет.

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