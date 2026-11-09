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Общество

Псковичам рассказали, как проверить стаж и пенсионные накопления онлайн

9 ноября 2026 года, 17:52

Жители Псковской области могут узнать, как формируются их пенсионные права, не выходя из дома, сообщили «Псковской правде» в регионального Отделения СФР.

Псковичам рассказали, как проверить стаж и пенсионные накопления онлайн

Фото пресс-службы Отделения СФР по Псковской области

Для этого достаточно заказать выписку из индивидуального лицевого счета (СНИЛС) через портал госуслуг. Из документа можно узнать периоды официальной работы, а также свой стаж и количество заработанных пенсионных коэффициентов.

Тем, у кого формируются накопления, выписка покажет и их сумму.

Если в сведениях обнаружилась неточность или пропуск, в первую очередь следует обратиться к работодателю, который подал неверные данные, – исправлять их должен именно он. В случае если организация закрылась или внести корректировки невозможно, нужно идти в клиентскую службу Отделения СФР по Псковской области.

Сделать это можно при личном визите или через портал «Госуслуги», взяв с собой документы, которые подтверждают правомерность изменений.

С начала года такой возможностью уже воспользовались более тысячи человек.

В Отделении СФР по Псковской области в том числе добавили, что от полноты и точности этих сведений напрямую зависит как само право на пенсию, так и ее размер. Именно поэтому специалисты советуют проверять свои данные регулярно.

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