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Общество / Здоровье

Псковские медики отработали прием пострадавших при ЧС

9 ноября 2026 года, 16:06

В филиале «Псковский городской» Псковской областной клинической больницы прошли плановые учения. Об этом «Псковской правде» сообщили в медучреждении.

Псковские медики отработали прием пострадавших при ЧС

Фото Псковской областной больницы

Сотрудники больницы тренировались действовать по алгоритму массового поступления пострадавших. Они отработали прием, сортировку и маршрутизацию пациентов, проверили работу оборудования и взаимодействие между службами.

Как уточнили в Псковской областной больнице, подобные тренировки позволяют поддерживать высокую готовность команды. Они дают уверенность в том, что каждый сотрудник четко знает свой алгоритм действий в экстренной ситуации.

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