Псковские медики отработали прием пострадавших при ЧС

В филиале «Псковский городской» Псковской областной клинической больницы прошли плановые учения. Об этом «Псковской правде» сообщили в медучреждении.

Сотрудники больницы тренировались действовать по алгоритму массового поступления пострадавших. Они отработали прием, сортировку и маршрутизацию пациентов, проверили работу оборудования и взаимодействие между службами.

Как уточнили в Псковской областной больнице, подобные тренировки позволяют поддерживать высокую готовность команды. Они дают уверенность в том, что каждый сотрудник четко знает свой алгоритм действий в экстренной ситуации.