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Общество

Парламентарий призвал псковичей участвовать в премии «Безграничные возможности»

9 ноября 2026 года, 17:00

Всероссийская премия «Безграничные возможности» может стать хорошим стимулом для людей с инвалидностью и тех, кто их поддерживает. Об этом на пресс-конференции заявил директор Центра информационных систем Псковской области, депутат ЗакСобрания региона и ветеран СВО Михаил Каратыш, пишет ПАИ.

Парламентарий призвал псковичей участвовать в премии «Безграничные возможности»

Фото: ПАИ

По его словам, конкурс предлагает участникам показать свои истории и достижения, а это вдохновляет окружающих. «Если смогли они, смогу и я, ведь все мы люди – смотрим, живем и учимся на чьих-то примерах», – подчеркнул Михаил Каратыш.

Парламентарий в том числе добавил, что со временем собственные успехи начинают «замыливаться», и важно не терять их, подавая пример другим.

Заявки на премию принимают до 30 ноября текущего года. 

Участники могут представить личные истории, проекты и практики, помогающие людям с инвалидностью участвовать в жизни общества. Предусмотрено 12 номинаций в двух направлениях – «Люди без границ» и «Норма жизни».

Региональный отбор пройдет с 1 по 20 декабря 2026 года, его проведут эксперты, не менее половины из которых – люди с инвалидностью. Федеральный этап запланирован с 10 января по 10 февраля 2027 года, по его итогам выберут 39 финалистов. Церемония награждения состоится в Москве 21-22 апреля 2027 года.

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