Крест на храме в Синей Николе вернули на место после урагана

В деревне Синяя Никола Красногородского района восстановили крест на храме Святителя Николая, пострадавший от ураганного ветра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

В конце августа Псковскую область накрыл мощный циклон с грозами, ливнями и сильным ветром. Он обесточил множество населенных пунктов и повредил инфраструктуру. В Синей Николе стихия сорвала тросы крепления креста на главке колокольни храма Святителя и Чудотворца Николая – конструкция наклонилась.

По информации приходского совета, 8 ноября крест удалось вернуть на прежнее место. Для этого нашли альпинистов, которые выполнили ремонт и закрепили его.