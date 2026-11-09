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Общество

Крест на храме в Синей Николе вернули на место после урагана

9 ноября 2026 года, 16:38

В деревне Синяя Никола Красногородского района восстановили крест на храме Святителя Николая, пострадавший от ураганного ветра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Крест на храме в Синей Николе вернули на место после урагана

Фото пресс-службы Великолукской епархии

В конце августа Псковскую область накрыл мощный циклон с грозами, ливнями и сильным ветром. Он обесточил множество населенных пунктов и повредил инфраструктуру. В Синей Николе стихия сорвала тросы крепления креста на главке колокольни храма Святителя и Чудотворца Николая – конструкция наклонилась.

По информации приходского совета, 8 ноября крест удалось вернуть на прежнее место. Для этого нашли альпинистов, которые выполнили ремонт и закрепили его.

Крест на храме в Синей Николе вернули на место после урагана

Фото пресс-службы Великолукской епархии

«С Божией помощью и по молитвам Святителя Николая удалось все восстановить. Слава Богу за все!» – приводит епархия слова представителей прихода.

Деревянная церковь в Синей Николе появилась в 1773 году на средства помещицы Румянцевой, но в середине прошлого века ее разрушили. Кирпичный храм построили 125 лет назад, в 1901 году, и освятили в честь Святителя и Чудотворца Николая.

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