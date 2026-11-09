Псковский театр вошел в число финалистов фестиваля «Мосты дружбы»

Определены 12 финалистов Молодежного фестиваля театрального искусства Союзного государства «Мосты дружбы». Об этом «Псковской правде» сообщили в ПсковГУ.

Заочный этап завершился: жюри оценило видеозаписи спектаклей и отобрало сильнейшие студенческие коллективы из России и Беларуси.

В их числе – театр «GLOBE» Псковского государственного университета. Также в финал прошли театр «Comme il faut» БГУИЯ из Минска, театр теней «Шэньлун» БГУ, кукольно-музыкальный театр «Виват Коллаж» СГУ из Саратова, студенческий театр «9 ЖИЗНЕЙ» СПбГУВМ, лаборатория современного театра СмолГУ, экспериментальный студенческий театр «Первая Студия» ДВФУ из Владивостока, театр сатиры ОГУ имени И. С. Тургенева из Орла, студенческая театральная студия НГЛУ «ЛГУН» из Нижнего Новгорода, экспериментальная студия «Мой маленький театрик» КГУ из Курска, молодежный театр «Alma Mater» АГМУ из Астрахани и студенческий театр «Пазл» Губкинского университета из Москвы.

С 24 по 27 ноября Псков станет главной театральной площадкой Союзного государства. Помимо конкурсных показов, участников ждет насыщенная образовательная программа. В ПсковГУ пожелали ребятам ярких выступлений и незабываемых эмоций.