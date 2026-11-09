Илья Силаев из Великих Лук стал победителем Гран-при Черногории

Великолукский лучник Илья Силаев завоевал золото Гран-при Черногории, а также бронзу Балканского чемпионата. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Соревнования по стрельбе из блочного лука среди мужчин прошли в Херцег-Нови. В квалификации Силаев показал лучший результат и напрямую вышел в полуфинал.

Там он взял верх над киприотом Стилианосом Христодулу со счетом 146:143. В финале пскович встретился с соотечественником Бато Ангархаевым и победил – 145:141.

На Балканском чемпионате участники выступали в том же составе, а отбор был совмещен с Гран-при, поэтому Силаев вновь стартовал с первого места. В полуфинале он уступил Христодулу – 143:144, но в поединке за третье место одолел другого киприота Спироса Геролема – 146:142.