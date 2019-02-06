Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения

Информационная акция «Телевидение в каждый дом», посвященная переходу региона с аналогового на цифровое эфирное вещание, прошла в Порхове 5 февраля.

О предстоящих изменениях жителям муниципального образования рассказал начальник Управления цифрового развития администрации Псковской области Денис Матвеев. Он подчеркнул, что цифровое вещание обеспечит бесплатный доступ населения к 20 каналам.

- Практически 100% домохозяйств Псковской области охвачено цифровым сигналом. С нового года на территории региона запущен второй мультиплекс из 20 каналов, - отметил Денис Матвеев и добавил, что если нет «тарелки» и кабельного телевидения, «цифра» - отличный вариант для телезрителей. Он также обратил внимание, что большинство телевизоров, выпущенных после 2012 года, имеют встроенный ресивер, поэтому для перехода на новое качество вещания требуется только автонастройка.

Участники мероприятия встретились с телеведущими ГТРК «Псков» и техническими экспертами областного радиотелевизионного передающего центра, которые также детально рассказали о достоинствах «цифры», ответили на все интересующие вопросы. В ходе вечера для присутствующих в кинозале Порховского краеведческого музея был показан фильм ГТРК «Псков», а также состоялся концерт ансамбля русской музыки «Псков».

В рамках акции порховичи не только смогли понаблюдать, как работают специализированные приставки для приема цифрового ТВ, но и принять участие в розыгрыше пяти таких приставок. Две из них предоставлены администрацией региона, еще три — местным отделением партии «Единая Россия».

Это первое подобное мероприятие. В ближайшее время информационные акции пройдут в Новосокольниках, Себеже, Гдове, Пушкинских Горах, Великолукском и Псковском районах.

Напомним, аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 3 июня этого года. В настоящее время на территории региона реализуется «дорожная карта», которая позволит обеспечить безболезненный переход на новое качество вещания.