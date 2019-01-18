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Общество

Пользователи ВКонтакте выбрали январскую участницу проекта «Модная революция»

18 января 2019 года, 16:30

По результатам голосования подписчиков групп «Псковской правды» и проекта «Модная революция» январской участницей проекта станет Мария Торженова из Дно.

Напомним, впервые участницу проекта «Модная революция» выбирали путем интернет-голосования из трех претенденток.

"Мечтаю принять участие в проекте, хочу кардинальных перемен.  Но не решаюсь сделать это самостоятельно" - написала в заявке Мария.

- Я жду от участия в проекте перемен, как внешних так и внутренних. Надеюсь, что после моей "Модной революции" произойдёт Революция в моей жизни, - поделилась Мария. -  Думаю что опытные специалисты помогут мне в этом. Моя мечта сбылась! Я счастлива!

Мария работает в газете «Дновец», предпочитает в одежде спортивный стиль, увлекается танцами и декупажем. 


Мария хочет кардинальных перемен в имидже
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