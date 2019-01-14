Пользователи ВКонтакте могут выбрать новую участницу проекта «Модная революция»

Читатели «Псковской правды», зарегистрированные в социальной сети ВКонтакте, могут принять участие в выборе героини январского выпуска проекта «Модная революция».
Голосование за претенденток проходит в официальной группе проекта во ВКонтакте. В список потенциальных участниц вошли: 29-летняя сотрудница газеты «Дновец» Мария Торженова, 42-летняя заведующая магазином Наталия Натальина и 30-летняя экономист Юлия Кирикова.
Голосование продлится до 18 января. На момент публикации этой новости лидирует Мария Торженова с результатом 78.57 % голосов.
На фото слева направо: Мария Торженова, Наталия Натальина, Юлия Кирикова.
Фото из официальной группы «Модной революции» ВКонтакте.
Не забудьте вступить в группы «Модной революции», Торгового центра «ПИК60» и «Псковской правды», чтобы быть в курсе развития событий.
Напомним, последней в 2018 году участницей «Модной революции» стала 16-летняя Полина Василенко. Умница, красавица, студентка строительного колледжа.