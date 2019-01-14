Пользователи ВКонтакте могут выбрать новую участницу проекта «Модная революция»

Читатели «Псковской правды», зарегистрированные в социальной сети ВКонтакте, могут принять участие в выборе героини январского выпуска проекта «Модная революция».

Голосование за претенденток проходит в официальной группе проекта во ВКонтакте. В список потенциальных участниц вошли: 29-летняя сотрудница газеты «Дновец» Мария Торженова, 42-летняя заведующая магазином Наталия Натальина и 30-летняя экономист Юлия Кирикова.