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Общество

Какой должна быть безопасная крещенская купель, объяснили жителям Псковской области

16 января 2019 года, 13:02

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня, или Богоявления. В в Псковской области будет оборудовано 16 купелей (адреса смотрите здесь). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧC.

Чтобы избежать несчастных случаев и травм при нахождении в ледяной воде, спасатели напоминают правила оборудования купели.

Как правильно оборудовать купель?

Прежде всего, нужно очистить от снега площадку, размер которой должен в несколько раз превышать величину купели, чтобы со всех сторон к воде были свободные подходы.

Оптимальный размер проруби – 12м². Глубина в месте размещения купели не должна превышать 150 сантиметров.

Место проведения купания должно быть оборудовано всем необходимым: деревянными настилами для выхода на лед, а также поручнями и ступенями для входа в воду.

Вырубку проруби необходимо проводить равномерно, углубляя бороздку по всему периметру. Лёд рубят на плиты с таким расчётом, чтобы хватило сил притопить и затолкнуть их под кромку проруби или вытащить на поверхность.

На углу или посредине кромки проруби необходимо вырубить выемку размером 60x60 сантиметров для лестницы. Для удобства схода в воду и выхода из воды количество ступней должно быть не менее пяти. Деревянные или металлические лестницы закрепляют у края проруби. Они обязательно должны быть оборудованы поручнями высотой 90 – 110 сантиметров. Металлические поручни обматывают изоляционной или киперной лентой либо надевают на них резиновый шланг.

Место для проведения обрядов должно быть ограждено. Любое ограждение проруби устанавливается на расстоянии 7-10 метров от её краев. Кроме этого рекомендуется сделать ограждение проруби по периметру, на льду и подо льдом, чтобы зрители случайно не упали в воду, а купающиеся не могли попасть под лед.

На ледовой поверхности устраивается деревянный решетчатый настил до края проруби. Настил должен быть прочным, не должен скользить по поверхности льда и исключать возможность соскальзывания и падения человека в воду. Подходы (дорожки, тропинки) к купели и настилы должны быть очищены от снега, наледи скалываться и посыпаться песком.

В местах массового купания должно быть организовано дежурство сотрудников полиции для поддержания порядка, медицинских работников для оказания первой медицинской помощи и спасателей для обеспечения безопасности.

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