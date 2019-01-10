Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Появился предварительный список мест крещенских купаний в Псковской области

10 января 2019 года, 12:43

Для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, в Псковской области будет оборудовано 16 купелей. Об этом «Псковской правде» сообщила государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» Екатерина Суворова.

По предварительным данным муниципальных образований, на территории области определены места для проведения крещенских купаний.

МЕСТА ДЛЯ КУПАНИЯ

1) Псков, река Великая, Мирожский монастырь. Время работы: 18 и 19 января с 22.00 до 9.00.

2) Гдов, река Гдовка, ул. 1я Слободская. Время работы: 19 января с 16.00 до 18.00

3) Гдовский район, Чудское озеро, деревня Ветвеник. Время работы: 19 января с 12.00 до 14.00.

4) Гдовский район, Самолва, деревня Кобылье Городище. Время работы: 19 января с 12.00 до 13.00.

5) Псковский район, река Великая деревня Выбуты. Время работы: 18 и 19 января с 22.00 до 9.00.

6) Великие Луки, река Ловать. Время работы: 18 января с 20.00 до 4.00, 19 января с 9.00 до 14.00.

7) Опочецкий район, озеро Косарно, деревня Лобово. Время работы: 20 января с 10.00 до 14.00.

8) Псковский район, купель погост Камно, деревня Камно Логозовской волости. Время работы: 18 и 19 января с 23.00 до 4.00.

9) Кунья, река Лусня. Время работы: 19 января с 14.00 до 15.00.

10) Пустошка, река Крупея. Время работы: 18 января и 19 января с 23.00 до 4.00.

11) Пушкинские Горы, озеро Тоболенец. Время работы: 19 января с 12.00 до 15.00.

12) Новоржевский район, купель, Святой источник, деревня Боровичи. Время работы: 18 января с 19.00 до 1.00.

13) Бежаницы, озеро Алё. Время работы: 19 января с 14.00 до 15.00.

14) Гдовский район, деревня Залахтовье, база отдыха «Тридевятое Царство». Время работы: 19 января с 13.00 до 14.00.

15) Дедовичи, река Шелонь. Время работы: 18 и 19 января с 23.00 до 3.00.

16) Порховский район, деревня Любовец, купель Свято – Благовещенского Никандровского монастыря. Время работы: 18 и 19 января до 23.00 до 3.00.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
6 февраля 10:15

Ещё три

За собачниками будут следить народные дружинники

Общество
6 февраля 10:08

Парковка под окнами

Жители дома у рынка «Нива» против превращения зеленой зоны в автостоянку

Общество / Закон
5 февраля 10:03

Воспитательница переписала закон

Как изменили жизнь псковичей областные депутаты на сессии 31 января