Появился предварительный список мест крещенских купаний в Псковской области

Для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, в Псковской области будет оборудовано 16 купелей. Об этом «Псковской правде» сообщила государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» Екатерина Суворова.

По предварительным данным муниципальных образований, на территории области определены места для проведения крещенских купаний.