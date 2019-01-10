Появился предварительный список мест крещенских купаний в Псковской области

Для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января, в Псковской области будет оборудовано 16 купелей. Об этом «Псковской правде» сообщила государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» Екатерина Суворова.
По предварительным данным муниципальных образований, на территории области определены места для проведения крещенских купаний.
1) Псков, река Великая, Мирожский монастырь. Время работы: 18 и 19 января с 22.00 до 9.00.
2) Гдов, река Гдовка, ул. 1я Слободская. Время работы: 19 января с 16.00 до 18.00
3) Гдовский район, Чудское озеро, деревня Ветвеник. Время работы: 19 января с 12.00 до 14.00.
4) Гдовский район, Самолва, деревня Кобылье Городище. Время работы: 19 января с 12.00 до 13.00.
5) Псковский район, река Великая деревня Выбуты. Время работы: 18 и 19 января с 22.00 до 9.00.
6) Великие Луки, река Ловать. Время работы: 18 января с 20.00 до 4.00, 19 января с 9.00 до 14.00.
7) Опочецкий район, озеро Косарно, деревня Лобово. Время работы: 20 января с 10.00 до 14.00.
8) Псковский район, купель погост Камно, деревня Камно Логозовской волости. Время работы: 18 и 19 января с 23.00 до 4.00.
9) Кунья, река Лусня. Время работы: 19 января с 14.00 до 15.00.
10) Пустошка, река Крупея. Время работы: 18 января и 19 января с 23.00 до 4.00.
11) Пушкинские Горы, озеро Тоболенец. Время работы: 19 января с 12.00 до 15.00.
12) Новоржевский район, купель, Святой источник, деревня Боровичи. Время работы: 18 января с 19.00 до 1.00.
13) Бежаницы, озеро Алё. Время работы: 19 января с 14.00 до 15.00.
14) Гдовский район, деревня Залахтовье, база отдыха «Тридевятое Царство». Время работы: 19 января с 13.00 до 14.00.
15) Дедовичи, река Шелонь. Время работы: 18 и 19 января с 23.00 до 3.00.
16) Порховский район, деревня Любовец, купель Свято – Благовещенского Никандровского монастыря. Время работы: 18 и 19 января до 23.00 до 3.00.