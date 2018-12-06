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Общество

Впервые за 25 лет в Псковской области разработали официальные герб, гимн и флаг (ФОТО, ТЕКСТ)

6 декабря 2018 года, 14:57

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 6 декабря провел заседание Геральдического совета, на котором были представлены финальные проекты официальных символов Псковской области: герба, флага и гимна. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В своем вступительном слове Михаил Ведерников отметил, что работа над геральдическими символами региона, проекты которых прорабатывались на протяжении последних восьми месяцев, подходит к своему логическому завершению.

- До этого вопрос не находил решения около 25 лет, в течение которых официальную региональную атрибутику делали по наитию, используя элементы, различавшиеся как по виду, так и по сути. Учитывая историю нашего региона, ситуация, по меньшей мере, ненормальная. Но даже будучи единственным регионом РФ, у которого нет официально утвержденного герба, флага и гимна, мы эту работу не могли делать впопыхах. Поэтому я хочу всех поблагодарить за то, что системно подошли к этой работе, подключили искусствоведов, экспертов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства, - сказал губернатор.

Михаил Ведерников также напомнил, что 28 апреля был объявлен открытый конкурс проектов официальных символов Псковской области, на который поступило 47 заявок: 14 — с проектами герба и флага, 33 — гимна. Самым юным участником отбора стал ученик 5-го класса Ярослав Рождественский, а самым почтенным — 83-летний пенсионер из Плюсского района Геннадий Василюк.

Критерии разработки проектов герба и флага региона включали два основных момента: необходимо было сохранить привычный для жителей региона и людей, знающих Псковскую область, облик символов, но в то же время использовать детали, отличные от герба Пскова. Ближе всего к выполнению задания подошла творческая группа под руководством главного редактора веб-сервера Геральдика.ру, президента МООСРИТ «Развитие» Юрия Росича.

Флаг Псковской области.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
Дальнейшей доработкой предложенного проекта занимались члены экспертной группы совместно с творческим объединением. Итоговые эскизы символов впервые за 25 лет прошли экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при президенте РФ.

Герб Псковской области.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
Что касается гимна Псковской области, то, согласно техническому заданию, он должен иметь высокохудожественный поэтический уровень, соответствовать жанровым особенностям, отражать прошлое, настоящее и будущее Псковской области. По итогам конкурса победителем была признана работа кандидата филологических наук, доцента, члена Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов, почетного работника высшего профессионального образования России Татьяны Рыжовой.

ГИМН ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 куплет:

На просторах России большой,

Где леса и озёра, и дали,

Край раскинулся с русской душой,

Тот, что Псковской землёю назвали.


Припев:

Есть на свете другие края,

Но они не сравнятся с тобою:

Псковский край – русской славы земля

Со счастливой грядущей судьбою.


2 куплет:

Славу предков хранят с давних пор

Древний Псков и Изборск, и Печоры,

И поэзия Пушкинских Гор

Вновь на Псковские льётся просторы.


Припев:

Всем народом мы славим тебя

И по праву гордимся тобою:

Псковский край – русской славы земля

Со счастливой грядущей судьбою.


3 куплет:

Если здесь твои дом и семья,

То судьбе должен ты поклониться -

Это святости русской земля,

Нашей чести и Веры граница.


Припев:

Всем народом мы славим тебя

И по праву гордимся тобою:

Псковский край – нашей Веры земля,

Осенённая Божией рукою.


4 куплет:

Никогда никому не сломить

Русский дух – монолит нашей силы.

И назначено Псковщине быть,

Крепостною стеною России.


Припев:

Всем народом мы славим тебя,

Нам по силам, чтоб стал ещё краше

Псковский край – русской славы земля,

Дорогое Отечество наше!

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