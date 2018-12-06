Впервые за 25 лет в Псковской области разработали официальные герб, гимн и флаг (ФОТО, ТЕКСТ)

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 6 декабря провел заседание Геральдического совета, на котором были представлены финальные проекты официальных символов Псковской области: герба, флага и гимна. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В своем вступительном слове Михаил Ведерников отметил, что работа над геральдическими символами региона, проекты которых прорабатывались на протяжении последних восьми месяцев, подходит к своему логическому завершению.

- До этого вопрос не находил решения около 25 лет, в течение которых официальную региональную атрибутику делали по наитию, используя элементы, различавшиеся как по виду, так и по сути. Учитывая историю нашего региона, ситуация, по меньшей мере, ненормальная. Но даже будучи единственным регионом РФ, у которого нет официально утвержденного герба, флага и гимна, мы эту работу не могли делать впопыхах. Поэтому я хочу всех поблагодарить за то, что системно подошли к этой работе, подключили искусствоведов, экспертов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства, - сказал губернатор.

Михаил Ведерников также напомнил, что 28 апреля был объявлен открытый конкурс проектов официальных символов Псковской области, на который поступило 47 заявок: 14 — с проектами герба и флага, 33 — гимна. Самым юным участником отбора стал ученик 5-го класса Ярослав Рождественский, а самым почтенным — 83-летний пенсионер из Плюсского района Геннадий Василюк.

Критерии разработки проектов герба и флага региона включали два основных момента: необходимо было сохранить привычный для жителей региона и людей, знающих Псковскую область, облик символов, но в то же время использовать детали, отличные от герба Пскова. Ближе всего к выполнению задания подошла творческая группа под руководством главного редактора веб-сервера Геральдика.ру, президента МООСРИТ «Развитие» Юрия Росича.