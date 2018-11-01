Председатель ТСЖ «Рижский 76/2» Владимир Иванов претендует на премию «Народное признание – 2018»

Председатель ТСЖ «Рижский 76/2» Владимир Иванов выдвинут на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Призвание». Об этом сообщает Псковское агентство информации . Заявку на выдвижение Владимир Владимировича прислала редакция газеты «Псковская правда» .

Сейчас Владимир Иванов вышел в отставку и живет в Пскове. Многим он известен как экс-директор псковского филиала Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов и ведущий литературно-патриотического клуба «Два капитана» при библиотеке имени Каверина. Но мало кто знает, что уже 8 лет он является председателем ТСЖ «Рижский 76/2». Причем объединение собственников жилья, которое он возглавляет, уже не раз называли лучшим. Во дворе и в доме – порядок, подъезды чистые, кровля отремонтирована, и даже дворовые кошки к песочнице не подходят. В чем секрет такого правильного управления домом, «Псковская правда» рассказывала июле нынешнего года

Напомним, прием заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание 2018» стартовал 5 октября. Заявки будут приниматься до 12:00 5 декабря.

Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.