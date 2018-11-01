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Общество

Председатель ТСЖ «Рижский 76/2» Владимир Иванов претендует на премию «Народное признание – 2018»

1 ноября 2018 года, 10:42

Председатель ТСЖ «Рижский 76/2» Владимир Иванов выдвинут на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Призвание». Об этом сообщает Псковское агентство информации. Заявку на выдвижение Владимир Владимировича прислала редакция газеты «Псковская правда».

Капитан 1-го ранга Владимир Иванов вышел в отставку и живет в Пскове.
Фото Андрея Степанова.
Сейчас Владимир Иванов вышел в отставку и живет в Пскове. Многим он известен как экс-директор псковского филиала Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов и ведущий литературно-патриотического клуба «Два капитана» при библиотеке имени Каверина. Но мало кто знает, что уже 8 лет он является председателем ТСЖ «Рижский 76/2». Причем объединение собственников жилья, которое он возглавляет, уже не раз называли лучшим. Во дворе и в доме – порядок, подъезды чистые, кровля отремонтирована, и даже дворовые кошки к песочнице не подходят. В чем секрет такого правильного управления домом, «Псковская правда» рассказывала июле нынешнего года.

Напомним, прием заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание 2018» стартовал 5 октября. Заявки будут приниматься до 12:00 5 декабря.

Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

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