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Общество

Первый форум средств массовой информации пройдет в конце ноября в Псковской области

12 октября 2018 года, 11:22

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что первый форум СМИ региона состоится в конце ноября. Такое заявление он сделал в пятницу, 12 октября, на окружном этапе Х Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. На Северо-Западе окружной этап конкурса проходит впервые, и принимает его Псков.

Михаил Ведерников отметил, что более подробная информация о региональном форуме будет дополнительно сообщена позже.

Напомним, о проведении форума СМИ Михаил Ведерников впервые сообщил в январе нынешнего года на встрече с представителями отрасли, приуроченной ко Дню печати.

«В Псковской области ежегодно должен проходить форум СМИ», - заявил в начале года Михаил Ведерников. «Безусловно он, в первую очередь, должен быть направлен для общения, для решения проблем рядовых журналистов, наших редакций, наших СМИ и так далее. Предлагаю на этом форуме разыгрывать гранты. Жюри, я считаю, журналисты тоже должны сами определить. Форум должен быть хорошей площадкой для диалога журналистов, диалога экспертов. Предлагайте: как хотите, когда хотите, какой хотите, такой форум и сделаем. Эта должна быть абсолютно открытая площадка». 

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