В минувшую субботу, в День печати врио губернатора Михаил Ведерников встретился с руководителями региональных и муниципальных СМИ. Встреча была неформальная. С частью журналистского сообщества глава региона уже успел познакомиться во время работы, но вопросы и мнения, которые звучали за чаем в отеле «Остров park», от этого менее острыми не становились. Отмечу, что за последние пару лет эта первая встреча с главой региона в таком формате. И вообще первая — в профессиональный праздник журналистов. Для первого раза, а то, что это только начало, Михаил Ведерников заявил сразу, темой для разговора стало развитие журналистики и медиа в регионе. Диалог шел более часа, и к исходу этого времени стало очевидным, что вопросов у главных редакторов по-прежнему остается много. Еще чуть-чуть, и наши районные коллеги сказали бы всё, что накипело у некоторых из них по поводу отношений, в том числе, финансовых, с муниципальными властями, о работе с «будь проклят тот день, когда его приняли» федеральным законом ФЗ-44…

Возможность у них для этого еще будет: Михаил Ведерников заявил, что во время поездок по районам намерен обязательно посещать и редакции районок. От себя добавим, хорошо, чтобы эти встречи, для чистоты эксперимента, проходили в отсутствие глав районов — как учредителей районных газет. На встрече с журналистами врио губернатора еще раз подтвердил, что в Псковской области будет организован масштабный международный медиафорум и, естественно, его хозяевами-участниками станут региональные средства массовой информации. - В Псковской области ежегодно должен проходить форум СМИ. Безусловно он, в первую очередь, должен быть направлен для общения, для решения проблем рядовых журналистов, наших редакций, наших СМИ и так далее. Предлагаю на этом форуме разыгрывать гранты (для СМИ — ред.). Жюри, я считаю, журналисты тоже должны сами определить, - заявил Михаил Ведерников. - Форум должен быть хорошей площадкой для диалога журналистов, диалога экспертов. Предлагайте: как хотите, когда хотите, какой хотите, такой форум и сделаем. Эта должна быть абсолютно открытая площадка.

Похоже, главе региона главредов, в первую очередь, районных СМИ удалось воодушевить. За день до этого Михаил Ведерников побывал в областной типографии, заявив, что предприятие будет жить и работать дальше. О чем он напомнил журналистам. Которые пример помощи и отношения к типографии тут же экстраполировали на редакции СМИ: будет помогать. - Встречи наши не закончатся, давайте договоримся встречаться раз в квартал, - отметил Михаил Ведерников. Если это будет действительно так, то Ведерников станет первым руководителем Псковской области, который окажется настолько контактен с СМИ. Однако история и практика пока демонстрируют нам, что частота общения больших начальников с журналистами со временем снижается - от демонстрации полной открытости до исчезающе редких контактов. Правда, в отношении Михаила Ведерникова есть поводы для осторожного оптимизма. Во-первых, о его действительной, не декларируемой открытости для СМИ нам говорят журналисты других регионов, где ему довелось работать. И чуть ли не первое, что он сделал приехав в регионе, познакомился с руководителями масс-медиа. Во-вторых, в Псковской области побывал заместитель руководителя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич, который фактически промониторил состояние средств массовой информации в регионе, встретившись с руководителями ведущих медиа. И с главой региона Михаилом Ведерниковым тоже. По нашей информации срез ситуации с медиа, их проблемами и вопросами Малькевич проводил по просьбе врио губернатора. С которым они знакомы довольно давно, в том числе и по организации форума СМИ на Северном Кавказе. И, в-третьих, глава региона публично подтвердил, что регулярно будет принимать участие в прямых линиях с жителями области, которые организуют редакции СМИ. Одна из таких линий в ближайшее время пройдет в редакции «Псковской правды». Так что, похоже, Михаил Ведерников действительно заинтересован в оживлении и развитии медийного ландшафта в Псковской области.

На встрече с редакторами Михаил Ведерников ответил еще на один вопрос, который касается взаимодействия власти не только с СМИ: о том, будет ли «настроен», реформирован медийный блок администрации области. Вопрос не праздный за последние несколько лет этот блок неоднократно становился жертвой экспериментов, оптимизаций и пертурбаций — что в его работе качества добавило едва ли, а вот проблем — более чем. - Мы сейчас разбираемся с тем, как эффективно работает структура администрации. Последние годы ее безбожно оптимизировали. Минфин нас подталкивает к тому, чтобы мы еще раз оптимизировали: я, честно говоря, считаю, что мы порог здравого смысла по оптимизациям перешли еще в прошлом году, - отметил Михаил Ведерников. - Когда меня первый раз представляли в регионе, я заявил, что не планирую никаких резких кадровых решений — и я от своих слов не отказываюсь. Я исхожу из того, что люди, которые здесь родились, живут, работают, должны быть больше всех заинтересованы в развитии региона. Мне нужно время посмотреть, кто и насколько эффективно справляется со своей работой. Вижу, что некоторые сотрудники, руководители не дорабатывают. Это может происходить в том числе потому, что им неправильно ставят задачи. Поэтому изменения и информационного и внутриполитического блока абсолютно точно будут. Есть над чем работать.