Псковский педагог стал финалистом Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018»

Учитель истории, обществознания и права Многопрофильного лицея № 4 города Пскова Илья Казанцев стал финалистом Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018». Торжественная церемония закрытия конкурса профессионального мастерства состоялась в Государственном Кремлевском дворце 5 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Илья Казанцев вошел в пятерку призеров, всего в конкурсе участвовали 85 представителей всех субъектов Российской Федерации.

Звания «Учитель года» удостоен учитель обществознания и права Алихан Динаев из Грозного. Главный приз - хрустальный пеликан - победителю вручили Министр просвещения РФ Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Напомним, Илья Казанцев закончил Псковский государственный университет и работает учителем 4 года. В этом году он победил в областном этапе конкурса «Учитель года России — 2018».