Сотни разноплановых мероприятий пройдут по всей Псковской области 9 сентября (ПРОГРАММА)

В этот день для жителей региона запланировано множество интересных и полезных мероприятий, среди которых: масштабная концертная и развлекательная программы, множество тематических акций, игровые квесты для детей и взрослых, творческие мастерские, спортивные турниры и соревнования, электронные презентации, а также ярмарки выходного дня.

В воскресенье, 9 сентября, в единый день голосования пройдут выборы губернатора Псковской области и выборы депутата Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 12.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению», Общеобразовательные школы на избирательных участках.

12.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению», пл.Ленина

10.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению», Районный центр культуры (ул.25 октября)

11.30 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению», МБОУ «Владимирская СОШ», Соревнования по шахматам МБОУ «Струго-Красненская СОШ».

12.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению», Универсальная площадка (ул.Белорусская, 11).

13.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению», п. Пушкинские Горы. ул.Пушкинская д.42 (ГБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Мишутка»).

11.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению», Дом культуры (ул.Октябрьская, д.55).

12.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению», пр.Ленина, д.14 (площадь перед Администрацией Порховского района).

10.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению», СОШ №3 (ул.Индустриальная, д.13).

11.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению», Спортзал (г. Опочка, ул. Ленина, д.64).

12.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению!», Новосокольническая ДЮСШ (ул.Ленинская, д.42/44), Стадион (ул.Садовая, д. 1).

11.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению» 11.00

12.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению», Локнянская средняя общеобразовательная школы. Локнянский район, п. Локня, ул. Октябрьская, д. 14.

11.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению!», Куньинская СОШ (ул.Больничная, д.9).

10.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению!», МБОУ «Красногородская СШ» (ул.Советская, д.50).

10.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению!», Районный культурный центр (ул.Ленина, д.19).

13.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению!», МБОУ «Дедовичская средняя школа №2» (п.Дедовичи, ул.Октябрьская, д.13).

11.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению!», Центр внешкольной работы с детьми «Дубно» (ул.К.Маркса, д.53).

10.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению!», п.Переслегино, Дом культуры, д. Булынино.

12.00 - Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению!», Бежаницкий районный дом культуры (ул.Смольная, д.14).

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПСКОВ

С 9.00 до 17.00 - Краткие обзорные экскурсии по новой экспозиции «Зал военного мундира», ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник».

11.00 - Концерт творческих коллективов и исполнителей ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А.Римского-Корсакова», г. Псков, ул. Набат, д. 5.

12.00, 14.00 - Мастер-классы «Изборская набойка» и «Рисуем Изборск», Музейная мастерская, дом купца Шведова, г. Печоры, ул. Печорская д. 32.

13.00, 15.00 - «Город, в котором я живу» - историческая викторина, Музей истории г. Печоры, ул. Международная, д. 6.

С 1 по 30 сентября - Выставка «Народные мастера Псковской области», Выставочный зал, г. Псков, ул. Некрасова, д.10.

С 1 по 30 сентября - Выставка «Кукольное дело», Дом ремесел, г. Псков, ул. Некрасова, д. 8.

11.00-18.00 - День открытых дверей в центральном здании Псковского музея-заповедника (экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»; выставка, посвящённая 100-летию И.В. Виноградова; выставка «Библиотека библиотек» к 60-летию создания Древлехранилища; выставка, посвящённая 100-летию трагической гибели российского императора Николая II), г. Псков, ул. Некрасова, д. 7.

11.00 - Беби-спектакль «Год жирафа», Медиахолл, Псковский академический театр драмы им. А.С.Пушкина.

18.00 - Спектакль «Река Потудань», Малая сцена, Псковский академический театр драмы им. А.С.Пушкина.

15.00 - Концерт ансамбля русской музыки «Псков», «Звучит мой голос над Россией», БКЗ Филармонии.





УСВЯТСКИЙ РАЙОН

11.00 - Концертная программа «Мой край-капелька России», Музыкальное озвучивание, Зрительный зал РДК п. Усвяты.

9.00-18.00 - Книжная выставка «Будущее создаем мы», Музыкальное озвучивание, Чуриловский сельский филиал.

9.00-18.00 - Книжная выставка «Мир избирательного права», Музыкальное озвучивание, Стеревневский сельский филиал.

9.00-18.00 - Книжная выставка «Выборы - это наше будущее», Музыкальное озвучивание, Церковищенский сельский филиал.

9.00-18.00 - Книжная выставка «Символика Отечества», Удвятский сельский филиал.





ГДОВСКИЙ РАЙОН

10.00 - 18.00 - Музыкальное сопровождение, пл. Ленина, г. Гдов.

13.00 - Концертная программа «Я выбираю», сельский дом культуры, д. Добручи, Добручинская вол., Гдовский район.

10.00 - 14.00 - «Всему начало здесь, в краю моем родном» - выставка краеведческих изданий и краеведческого информационного материала, Гдовская средняя школа.

10.00 - 14.00 - «Мой отчий край ни в чем неповторим...» - выставка краеведческих изданий и краеведческого информационного материала, Самолвовская сельская модельная библиотека.

10.00 - 14.00 - «Родной край: известный и неизвестный»-выставка краеведческих изданий и краеведческого информационного материала, Краснопограничненская сельская библиотека.

10.00 - 14.00 - «Тихая моя Родина...» - выставка краеведческих изданий и краеведческого информационного материала, Спицинская сельская модельная библиотека.

10.00 - 14.00 - «Здесь я родился, здесь я живу» выставка краеведческих изданий и краеведческого информационного материала, Островецкая сельская библиотека избирательный участок.

10.00 - 14.00 - «Край родной, я тебя воспеваю»- выставка краеведческих изданий и краеведческого информационного материала, «Трутневская сельская библиотека избирательный участок.

10.00 - 14.00 - «Здесь край мой родной, дорога моя»-выставка краеведческих изданий и краеведческого информационного материала, Черневская сельская модельная библиотека.

10.00 - 14.00 - «Край, в котором я живу» - выставка краеведческих изданий и краеведческого информационного материала, Яммская сельская модельная библиотека.





КРАСНОГОРОДСКИЙ РАЙОН

12.00 - Межрайонный турнир по волейболу. Шахматный турнир, МБОУ «Красногородская СШ».

11.00 - 15.00 - Выставка «Избирательное право в вопросах и ответах», экспресс-тест «Легко ли быть избирателем?», литературно-правовая викторина «В лабиринте избирательного права», Красногородская районная библиотека.

12.00 - Концерт художественной самодеятельности «Мелодии осени», Покровский СДК.

12.00 - Концерт художественной самодеятельности «Завтрашний день выбираем сами», Блясинский СДК

14.00 - Концертная программа «России милый уголок», Крестовский СДК.

12.00 - Концерт «Мы вместе», Дом детского творчества.





ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН

11.00 - Концерт вокального ансамбля «Свиристель», д.Алоль, Алольский СДК.

13.00 - Концерт вокального ансамбля «Свиристель», д. Сергейцево, Сергейцевский СДК.

8.00 - 14.00 - Ярмарка выходного дня, территория городского рынка.

11.00 - Концерт творческих коллективов Пустошкинского районного Центра культуры, д. Гультяи, Гультяевский СДК.

13.00 - Концерт творческих коллективов Пустошкинского районного Центра культуры, д. Шалахово, Шалаховский СДК.

11.00 - Концерт фольклорного народного ансамбля «Рябинушка», д. Забелье, Забельский СДК.

14.00 - Концерт фольклорного народного ансамбля «Рябинушка», д. Щукино, Щукинский СДК.

16.00 - «Деревенские мотивы» -открытие выставки художницы Натальи Зиченковой (г. Москва), д. Долосцы, Долосецкий СДК.

12.00 - «Волшебные узоры» - открытие выставки мастеров художественного прикладного творчества д. Криуха, д. Криуха, Криухинский СК.





СТРУГО-КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН

12.00 - Концерт, Новосельский СДК.

12.00 - Концерт, Молодейский СДК.

13.00 - Концерт, Хрединский СДК.

12.00 - Концерт, Первомайский СДК.

12.00 - Концерт, Лудонский СДК.

12.00 - Концерт, Сиковицкий СДК.

9.00 - Ярмарка выходного дня, центр п. Струги Красные.

12.00 - Концерт, Струго-Красненский РДК.





НОВОРЖЕВСКИЙ РАЙОН

9.00 - Фотовыставка «Мой любимый, край родной», Вехнянский СДК.

9.00 - Конкурс-выставка «День мира», Вёскинский СДК.

12.00 - Познавательная программа «Российский триколор», Выборский СДК.

12.00 - Литературный час «Добрые сказы Батова», Барутская с/библиотека.

14.00 - Творческая встреча с поэтом М. Голубковым «Случайные встречи», Жадрицкий СДК.

14.00 - Встреча в музыкальной гостиной «Мир, в котором я живу», Макаровский СДК.

9.00 - Фотовыставка «Один день из жизни деревни», д. Стехново.

9.00 - Ярмарка выходного дня, Рыночная пл.

9.00 - Фотовыставка «Виды уездного города Новоржев», МБУК «Новоржевский РКСК».





ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

13.00 - Концертная программа «Родина моя-Россия» с участием творческих коллективов МБУК «Городской Дом культуры имени Ленина», МБУК «Городской Дом культуры имени Ленина», г. Великие Луки, ул. Малышева, д. 13.

12.00 - Концертная программа «Твой выбор-твое будущее», МБУК «Дом культуры Ленинского комсомола», г. Великие Луки, ул. Зверева, д. 29.

В течение дня - Ярмарка выходного дня, г. Великие Луки, пл. Ленина.

11.00 - 18.00 - Выставка «Лучшие спектакли 98-го творческого сезона», музейное фойе, МБУК «Великолукский драматический театр», г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 28/13.

11.00 - Концертная программа народного самодеятельного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Забава» (руководитель Н. Смородина) «Напевы русские», фойе концертного зала МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени М.П. Мусоргского», г. Великие Луки, пл. Ленина, д. 3.

11.00 - Концертная программа, «Я люблю свой край родной!», МБОУ СОШ № 1, фойе 1 этажа.

11.00 - Концертная программа «Мы – будущее России», МБОУ СОШ № 2, фойе 1 этажа.

11.00 - Концертная программа «Псковская область – мой дом», МБОУ Гимназия, фойе 1 этажа.

9.00 - Концертная программа, «Мы строим добрую область», МАОУ Педагогический лицей, рекреация 1 этажа.

11.00 - Концертная программа «Я люблю свой город», МБОУ СОШ № 5, фойе 1 этаж.

12.00 - Концертная программа «Я живу на Псковской земле!», МБОУ СОШ №6, фойе 1 этажа.

11.00 - Концертно-развлекательная программа «Я люблю родной край!», МБОУ СОШ № 7, актовый зал.

12.00 - Концертная программа «Я – гражданин России», МАОУ «Кадетская школа», актовый зал.

11.00 - Концертно-развлекательная программа «Псковская область в моём сердце!», МБОУ СОШ № 9, фойе 1 этаж.

11. 00 - Концертная программа «Вперёд, Россия!», МБОУ Лицей № 10, актовый зал.

12.00 - Концертная программа «Я дарю тебе, родной мой край!», МАОУ «Лицей №11», фойе 1 этажа.

11.00 - «Виват, Россия!», концертная программа, МАОУ «СОШ № 12», фойе 1 этажа.

11. 00 - Концертно-развлекательная программа «Моя область – моя гордость!», МБОУ СОШ № 13, фойе 1 этажа.

11.00 - Концертная программа «Псковщина – мой родной дом!», МАОУ СОШ № 16, фойе 1 этажа.

12.00 - Концертная программа «Моя Россия, мой край, мой город», МБОУ СОШ № 17, актовый зал.

12.00 - Развлекательная программа «Мой край, мои земляки!», МБОУ Центр образования, фойе 1 этажа.

12.00 - Концертная программа «Я люблю свой край!», МБДОУ «Детский сад № 4», музыкальный зал.

12.00 - Концертная программа «Я люблю свой край!», МБДОУ «Детский сад №16», музыкальный зал.





ПЛЮССКИЙ РАЙОН

Книжные полки избирателя, Библиотеки района до 7 сентября.

Выставки печатных материалов «Ваш выбор-Ваше будущее», Библиотеки района до 7 сентября

9.00 - 18.00 - Музыкальное сопровождение, все избирательные участки района.

9.00 - 18.00 - Выставка декоративно-прикладного творчества, Нежадовский сельский клуб (избирательный участок), д.Нежадово Плюсский район.

9.00 - 18.00 - Выставка «Руки даны не для скуки» (плетение из газет), автор Владимирова Л., д.Игомель.

11.00 - 17.00 - Выставка вышитых картин Е.Остаповой, Лядская библиотека.

9.00 - 18.00 - Выставка декоративно-прикладного творчества, Выставка картин самодеятельных художников

В.Шерстнева и И. Никитина, районная библиотека.





ПОРХОВСКИЙ РАЙОН

С 1 по 9 сентября 10.00 - 18.00 - Уголок молодого избирателя, районная библиотека.

8.00 - 17.00 - Ярмарка выходного дня, ул. К.Маркса.

10.00 - 17.00 - Уголок молодого избирателя «Мы- молодые, мы выбираем», Павская модельная библиотека.

С 1 по 9 сентября - Выставка «Право на выбор имеет каждый», Павская модельная библиотека.

С 7 по 9 сентября - Выставка «Выборы на страницах прессы», Боровичская модельная библиотека.

С 1 по 9 сентября - Выставка «Выборы-это голос каждого», Беседа-диалог «Избранники народа: кто они», Дубровенская модельная библиотека.

С 1 по 9 сентября - Уголок молодого избирателя «Мы – молодые, мы выбираем», Полонская модельная библиотека.

14.00 - Концертная программа «Россия, Родина моя», Славковский СДК.

13.00 - Концертная программа «Россия, Родина моя», Тинеевский СДК.

12.00 - Концертная программа «Россия, Родина моя», Лютоболотский СДК.

11.00 - Концертная программа «Россия, Родина моя», Махновский с/клуб.

13.00 - Концертная программа «Живи Россия!», Детская школа искусств.

11.00 - 14.30 - Выставка «Выбираем достойного!», Славковская модельная библиотека.

9.00 - 17.00 - Выставка «Русская икона», Выставочный зал МБУК «Порховский музей».

Показ кинофильма «Гоголь-страшная месть», (по расписанию сеансов), Кинозал.

Показ мультфильма «Принцесса и дракон», (по расписанию сеансов), Кинозал.

12.00 - Концертная программа «Наш-дом Россия», Районный дом культуры.

12.00 - Концертная программа «Россия, родина моя», Верхнемостский СДК.

12.00 - Игра-викторина «История страны родной», игра-викторина «Исторические страницы России», посиделки «Мы за чаем не скучаем», Игровая площадка, д. Дубровно.

13.00 - Выставка с/х продукции жителей д. Логовино «Урожай 2018», Логовинский СДК.

14.00 - Дискотека под открытым небом «Звездный микс», Площадка около Полонского СДК.

14.00 - Викторина «Страницы истории», Боровичский СДК.





КУНЬИНСКИЙ РАЙОН

С 1 по 9 сентября - Книжная выставка «Избирательная компания шаг за шагом», Праздничный концерт«Осенняя фантазия».

12.00 - Беспроигрышная лотерея «Поймай удачу», РКЦ.

11.00 - Тематическая программа «Живи настоящим, думай о будущем», Пухновский к/библиотека.

С 1 по 9 сентября - Книжная выставка «Читаем, думаем, выбираем», Долговицкий к/библиотека, Усмынский к/библиотека.

С 1 по 9 сентября - Книжная выставка «Я – гражданин, я- избиратель!», Жижицкая с/библиотека, Морозовская б/клуб.

12.00 - Концерт «Сделай свой выбор», Жижицкий ДК.

С 1 по 9 сентября - Книжная выставка «Сделать выбор – наш долг и наше право», Назимовская м/библиотека, Ущицкая м/библиотека.

12.00 - Тематическая программа «Твой голос важен и очень нужен», Назимовский ДК.

14.00 - Праздник урожая – тематическая программа «Здравствуй, осень золотая», Ущицкий ДК.





ПЫТАЛОВСКИЙ РАЙОН

12.00 - Концерт, Районный дом культуры.

9.00 - Ярмарка выходного дня, Пыталово, ул. Юнкерова.

17.00 - Концерт «Моя родина Россия», Белорусский СДК.

14.00 - Концерт «Россия-Родина моя», Заутроенская сельская библиотека.

12.00 - Концерт «В единстве наша сила», Белорусский СДК.

13.00 - Концерт «Я люблю тебя, Россия», Вышгородецкий СДК.

13.00 - Концерт «К России с любовью», Линовский СДК.

13.00 - Концерт «Мы живем на планете Российской земле», Носовский СДК.

15.00 - Концерт «Моя малая Родина», Гавровский СДК.





ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

Концерт духового оркестра, Дом офицеров г. Остров-3, ул. Фестивальная.

Концерт духового оркестра, клуб войсковой части 35700, г. Остров-3, д. 3/97.

Выставка рисунков «Моё счастливое детство», Концертная программа учащихся МБОУ «Средняя школа №4», ул. Фестивальная, д. 28а.

Выставка поделок «Творчество юных», Концертная программа «Россия – Родина моя», Игровая программа для детей и взрослых «Игры нашего двора», Выставка рисунков учащихся школы «Творчество юных», Мастер-класс «Школьные бантики», д. Рубилово, МБОУ «Калининская средняя школа».

«Наш выбор» концертная программа, д. Кахново, медпункт.

Выставка детских рисунков «Мир глазами детей»

Концертная программа воспитанников старшей и подготовительных групп детского сада № 4 – « Подари улыбку миру», детский сад № 4, пер. Освобождения, д. 4а.

Концерт «От всей души», Выставка «Наши таланты», Соревнования по настольному теннису «Лучшая ракетка», Сеанс одновременной игры по шахматам (шашкам), Спортивная игра «Веселые старты», средняя школа № 1, ул. Освобождения, д. 1а.

Демонстрация художественного фильма патриотического характера, МБУК Центр культуры «Юбилейный»

Ярмарка выходного дня, г. Остров, ул. 1 Мая.

Выставка художественных работ «Мой выбор», Праздничная концертная программа, Караоке - клуб «Споемте друзья», средняя школа № 3, ул. Большая Пионерская, д. 6а.

«Наш выбор», Концертная программа, г. Остров, ул. Ветеранов войны, д. 60.

«Никто кроме нас» – концертная программа, Учебный городок, д. 3.

Выставка детского рисунка «Моя деревня», д. Малая Губа, Горбуновский ФАП.

Праздничный концерт «Тебе, избиратель», Работа школьного музея, Выставка детских рисунков «Россия – Родина моя», Спортивные мероприятия «Папа, мама, я спортивная семья», гимназия, ул. Авиационная, д. 8.

Книжная выставка «Для вас, читатели!», обзор литературы, «Наш выбор» концертная программа, д. Черепягино, медпункт.

Викторина «Знаешь ли ты свой край?», д. Покаты, Федосинский клуб.

Выставка рукоделия «Умелые руки не знают скуки», д. Дубки, сельская библиотека.

«Моя Родина – Россия» тематическая программа, д. Елины, сельский клуб.

«Мой дом – Россия!» концертная программа, д. Заборовье, сельский клуб.

Книжная выставка «Россия начинается здесь», д. Гривы, администрация сельского поселения «Горайская волость».

Информационный час «Мой отчий край, мой лучший из миров»; творческая выставка рукоделия,

Выставка детских рисунков «Моя малая Родина», д. Дуловка, начальная школа.

Книжная выставка «Великий писатель русской земли» (Л.Н. Толстой) (с 10 до 12.00), «Угадай мелодию» развлекательная программа, д. Карпово, сельский клуб.

«Наш выбор» концертная программа, д. Алексеевка, медпункт.

Выставка рисунков «Мир, в котором мы живём», Турнир по шахматам, Концертная программа «Мы желаем счастья вам!» Спортивная игра «Весёлые старты», д. Крюки-1, средняя школа.

«Наш край в творчестве писателей и поэтов», Обзор литературы, книжная выставка, Выставка рисунков «Я выбираю будущее», Мастер-класс «Декоративно-прикладное искусство» Соревнования по волейболу, д. Гораи, средняя школа.

«Будущее в твоих руках» тематическая программа, д. Дарьино, сельский клуб.

Обзор книжной выставки «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц…», «Твой выбор» тематическая программа д. Большое Приезжево, администрация.

«Мы – Россия» тематическая программа, д. Влазово, с/кооператив «Искра».

Выставка «Это все мы» ,«Наш выбор» развлекательно-познавательная программа, д. Городище, администрация.

«Прекрасное своими руками» - выставка поделок; акция «Хорошую книгу –в хорошие руки», «Будущее в твоих руках» тематическая программа, д. Погорелка, сельский клуб.

«Будущее в твоих руках» тематическая программа, с. Воронцово, администрация.

Час полезных советов «Целительная сила растений», «Будущее в твоих руках» тематическая программа, д. Лаврово, медпункт.

Познавательная программа «Славные страницы истории псковщины», «Край родной» краеведческая познавательно-развлекательная программа, д. Шики, администрация.

Выставка творческих работ «Рукотворное очарование», «Мы выбираем» концертная программа, д. Подмогилье, Маршевицкий сельский клуб.

«Выбираем будущее» тематическая программа для всей семьи, д. Спиры, правление СПК «Труженник»

С 8 по 9 сентября - Выставка рисунков «Моё счастливое детство», МБОУ «СШ №4».

12.00 - 13.00 - Концерт учащихся, МБОУ «СШ №4».





ОПОЧЕЦКИЙ РАЙОН

8.00 - 20.00 - Концертная программа «Веселые посиделки Забавы Опочецкой», актовый зал, здание гимназии МБОУ «Центр образования Опочецкого района».

8.00 - 20.00 - Выставка «История памятника Тамары Калнин», здание структурного подразделения «Детский сад «Лучик» МБОУ «Центр образования Опочецкого района»

8.00 - 20.00 - Концертная программа « Хорошее настроение», здание ГБОУ Псковской области, «Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке».

8.00 - 20.00 - «Рукам умелым все под силу»- выставка творческих работ, здание СПК «Опочецкий».

8.00 - 20.00 - «Русский платок»-выставка, помещение Варыгинского сельского клуба, д. Варыгино

8.00 - 20.00 - «Наши руки не для скуки» - выставка декоративно- прикладного творчества местного населения, здание Приозерного сельского клуба, пос. Приозерный

8.00 - 20.00 - «Волшебство умелых рук»- выставка декоративно-прикладного творчества, здание сельского поселения «Болгатовская волость» ,д. Лаптево.

8.00 - 20.00 - Выставка детских рисунков «Мир в цветах радуги», здание сельского поселения, Болгатовская волость», д. Духново.

8.00 - 20.00 - Выставка декоративно- прикладного творчества «Живая и поныне старина», здание сельского поселения «Глубоковская волость», д. Норкино.

8.00 - 20.00 - Конкурс детского рисунка «Волшебные краски», здание сельского поселения «Глубоковская волость», д. Балахи.





БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН

8.00 - 20.00 - Ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, п. Бежаницы, ул. Смольная, 16 (помещение школы искусств).





ВЕЛИКОЛУКСКИЙ РАЙОН

12.00 - Электронная презентация «Выборы: история и современность», Мини-концерт, Борковский клуб-библиотека.

8.00 - Выставка «Выбираем достойных», Букровский клуб-библиотека.

8.00 - Выставка «Народ. Выборы. Власть», музыкальное сопровождение, культурно-развлекательная, Марьинский клуб-библиотека участковая.

12.00 - Электронная презентация «Выборы: история и современность», Переслегинская модельная.

14.00 - Концерт гражданско-патриотической тематики, флеш-моб, культурно-развлекательная программа, Переслегинский Дом культуры.

12.00 - Концерт гражданско-патриотической тематики, п.Нагорный.

12.00 - Концерт гражданско-патриотической тематики, флеш-моб, культурно-развлекательная программа, Пореченский библиотечно-досуговый центр.

12.00 - Концерт волонтерского отряда «3Д» Государственной сельскохозяйственной академии г. Великие Луки, д. Першино.





НЕВЕЛЬСКИЙ РАЙОН

15.00 - Концертная программа «Наш край- страны частица», Малый зал РДК.

9.00 - Ярмарка выходного дня, Невель, ул. Ленина.

15.00 - Литературно-музыкальная гостиная «Я здесь живу, и край мне этот дорог», Новохованский СДК.

14.00 - Концертная программа «Сделай свой выбор», Леховский СДК.

14.00 - Праздничная программа «Осень, осень», Щербинский клуб.

14.00 - Концертная программа «Встреча с песней», Туричинский СДК.

11.00 - День краеведения «Один день в истории России», Районная библиотека.

10.00 - 18.00 - Выставка работ «Жизнь дерева» фотохудожника Н.Н. Боднарчука, г.Москва, Районная библиотека.

14.00 - Праздничный огонек «Осеннее настроение», Трехалевский сельский клуб.

15.00 - Литературно-музыкальная композиция «Жизнь дана на добрые дела», Усть-Долысский СДК.

13.00 - Экскурсия в комнате старины «Русская горница», знакомство с выставкой местных мастеров декоративно-прикладного творчества «Живет в народе красота», Усть-Долысский СДК.





ПУШКИНОГОРСКИЙ РАЙОН

14.00 - Концерт ведущих солистов КДЦ « Россия- наша Родина», Площадь перед зданием НКЦ.

10.00 - Эстрадный концерт солистов Пушкиногорья «Мы живем в России», Работа детских аттракционов, Старая площадь, п. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская.

9.30 - Выставка детского рисунка « Моя Россия», концерт участников художественной самодеятельности КДЦ « Мой дом-Россия», д. Козляки, уличная площадь.

15.00 - Выставка детского рисунка « Моя Россия», концерт участников художественной самодеятельности КДЦ « Мой дом-Россия», д. Подкрестье, уличная площадь.

11.00 - Выставка детского рисунка «Моя Россия», концерт участников художественной самодеятельности КДЦ « Мой дом-Россия», д. Поляне, здание администрации с/п «Велейская волость».

13.00 - Выставка цветов, плодов и овощей « Щедрость осенней поры», концерт участников художественной самодеятельности КДЦ « Мой дом-Россия», д. Исса, Исский СДК.

12.00 - Выставка цветов, плодов и овощей « Щедрость осенней поры», концерт участников художественной самодеятельности Велейского СДК « Люблю тебя, моя Россия», с. Велье, Велейский СДК.

12.00 - Выставка цветов, плодов и овощей « Щедрость осенней поры» , концерт участников художественной самодеятельности Рубиловского СДК « Мой дом- Россия», д. Рубилово, Рубиловский СДК.

12.00 - Выставка цветов, плодов и овощей «Щедрость осенней поры», демонстрация к/ф « Россия- наша Родина», д. Васильевское Васильевский СДК.

10.00 - Ярмарка выходного дня, Рыночная площадь.

12.00 - Концерт солистов хора русской песни « Душа моя, Россия», Рыночная площадь.





ДЕДОВИЧСКИЙ РАЙОН

Книжная выставка «Их именами названы улицы», Выставка «Письма из 45-го», Выставка декоративно-прикладного искусства «Волшебство наших рук», п. Дедовичи, ул. Пионерская, д. 10.

С 3 по 12 сентября - Книжная выставка «Россия-священная наша держава!», Дедовичский р-н, д. Пожеревицы, ул. Советская 1-ая, д. 44а.

С 3 по 12 сентября - Книжная выставка «Память сильнее времени», Дедовичский р-н, д. Сорокино, ул. Лесная, д. 1.

С 3 по 12 сентября - Книжная выставка «О подвиге расскажет книга», Дедовичский р-н, д. Дубишно, ул. Центральная, д. 23.

С 3 по 12 сентября - Книжная выставка «Моя малая Родина», Дедовичский р-н, д. Красные Горки, ул. Советской Армии, д. 26.

8.00 - Ярмарка выходного дня, п.Дедовичи, ул. Энергетиков.

13.00 - Концертная программа, п.Дедовичи, ул. Энергетиков, д. 6.

13.00 - Концертная программа, п.Дедовичи, ул. Энергетиков, д. 6.

13.00 - Концертная программа, Дедовичский р-н, д. Дубишно, ул. Центральная, д. 23.

12.00 - Концертная программа, Дедовичский р-н, д. Сорокино, ул. Лесная, д. 1.

12.00 - Концертная программа, Дедовичский р-н, д. Пожеревицы, ул. Советская 1-ая, д. 44а.





ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН

Концерт «И светла от берез, Россия», Паниковский Дом культуры.

12.00 - Концерт «Завтра будет лучше, чем вчера», МБОУ «Круппская основная школа».

13.00 - Концерт «Цвети и пой мой край родной», Лавровский Дом культуры совместно с МБОУ «Лавровская гимназия».

12.00 - Концерт «Моя родина Россия», Ротовский Дом культуры.

12.00 - Концерт «Мы едины и непобедимы», Киршинский Дом культуры.

9.00 - Ярмарка выходного дня, Печоры, пл. Победы.

12.00 - Концерт хора «Нива» - «Мы о Родине нашей поем», МБУК «Печорский районный центр культуры».

12.00 - Концерт «Для Вас избиратели!», МБОУ «Новоизборская средняя школа».

12.00 - Концерт «Как хорошо, что мы живем в России», МБОУ «Изборский лицей».





СЕБЕЖСКИЙ РАЙОН

14.00 - Акция Себежской детской библиотеки «Классики в российской провинции» Чтения сказок и рассказов детских писателей у памятника народному артисту СССР Зиновию Гердту, Городской парк.

9.00 - Ярмарка выходного дня, ул. 7 Ноября, Литературно-поэтическая программа для юных читателей «Души высокое светило» из произведений Себежских авторов, Детская библиотека.

12. 00 - Презентация Себежского района, видеофильм о себежском крае «Районный масштаб», Фойе Районного культурного центра.

С 11.00 - Организация фото-сессий «В народном стиле» в русских народных костюмах в Галерее ремёсел РКЦ для взрослых и детей, Галерея ремесел Районного культурного центра.

15.00 - Гала — концерт «С танцем по жизни» хореографических коллективов района «Рассыпуха», «Полонез», «Энергия», Большой зал Районного культурного центра.

11.00 - Мастер-классы по современному декоративно-прикладному искусству к календарным трудовым праздникам и обычаям летнего цикла, Мастерские Районного культурного центра.

14.00 - Концертная программа с участием народных коллективов и исполнителей народной музыки, песни и танца «Русское раздолье», Идрицкий Дом культуры.

12.00 - Организация интерактивных экскурсий в Музее народного быта и проведение мастер-классов в Центре ткачества Идрицкого Дома культуры, Идрицкий Дом культуры.

13.00 - Концерт учащихся и преподавателей Себежской детской школы искусств «Музыкальный дружный круг». Открытие выставки «Я и моя семья» художественного отделения ДШИ, Концертный зал Идрицкой детской музыкальной школы.

12.00 - Исторический час «Князь- победитель» в рамках Дня памяти Святого благоверного князя Александра Невского, Идрицкая библиотека-филиал.

11.00 - Акция «Перечитываем заново» для читателей благородного возраста, Идрицкая библиотека-филиал.

С 11.00 - Персональная выставка «Волшебство своими руками» мастера современного декоративно-прикладного искусства Филатовой Н.А. (вышивка), Сосновоборский Дом культуры.

С 15.00 - Концерт «Родной уютный городок – частица Себежского края» самодеятельных исполнителей Сосновоборского Дома культуры, Сосновоборский Дом культуры.

С 12.00 - День открытых дверей в Музее деревни к 370-летию основания д. Бояриново, Бояриновская библиотека-клуб.

12.00 - Лирический концерт ансамбля народной песни «Берегиня», Бояриновская библиотека-клуб.

12.00 - Встреча в клубе «Наши истоки», Детская познавательная программа, Томсинский клуб-библиотека.

14.00 - Концертная программа ансамбля народной песни «Второе дыхание», Открытая площадка Томсинского клуба-библиотеки.

11.00, 15.00 - Литературные часы «Утонченной мысли свет» по материалам проведения Бунинских чтений в Себежском районе к 106-годовщине приезда И.А. Бунина на Псковскую землю в Себежский район, Глембочинская библиотека-клуб.

14.00 - День краеведения и смотр-конкурс краеведческих работ «Всему начало – отчий край», Красный клуб-библиотека.

16.00 - Беседа за чашкой чая «Живут со мною рядом земляки…», Дубровская библиотека-клуб.

14.00 - Детская развлекательная концертная программа «Реальность» танцевального коллектива в стиле «Хип-хоп», Дом культуры д. Березка.

13.00 - Час патриотизма «Щедра талантами родная сторона», Знаменская библиотека-клуб.





ПСКОВ

13.00 - Концертная программа творческих коллективов МБУК «Городской культурный центр», Большой зал МБУК «ГКЦ», пл. Победы, 1.

13.00 - Концертная программа творческих коллективов МБУК «Городской культурный центр», Зал МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», ул. 23 Июля, 9.

13.00 - Концертная программа творческих коллективов МБУК «Городской культурный центр», Зал МОУ «Многопрофиль-ный правовой лицей № 8», ул. Западная, 5.

12.00 - Концертная программа творческих коллективов МБУК «Дом офицеров», Концертный зал МБУК «ДО», ул. Комдива Кирсанова, 5.

13.00 - Концертная программа творческих коллективов МБУК «Дом офицеров», Зал МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», ул. Западная, 19.

11.00 - Концертная программа «Звуки музыки» учащихся и преподавателей МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова», МБОУ «Гуманитарный лицей», ул. Ленина, 10.

10.30 - Концертная программа учащихся и преподавателей МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.П. Мусоргского», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением иностранных языков», ул. Розы Люксембург, 18.

12.00 - Концертная программа учащихся и преподавателей МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2 им. М.П. Мусоргского», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя России М.Н. Евтюхина», ул. Максима Горького, 61.

12.00 - Концертная программа «Любимому городу» творческих коллективов МБУ ДО «Детская школа искусств г. Пскова», МБОУ «Естественно-математический лицей № 20», ул. Текстильная, 18.

11.00 - Концертная программа «Звенит струна, поёт баян» ансамбля русских народных инструментов преподавателей МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», ул. 23 Июля, 9.

12.00 - Концертная программа «Звенит струна, поёт баян» ансамбля русских народных инструментов преподавателей МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», ул. Советская, 106.

12.00 - Концертная программа сводного духового оркестра МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5», Концертный зал МБУ ДО «ДМШ № 5», ул. Коммунальная, 48.





ПАЛКИНСКИЙ РАЙОН

Народное гулянье «Осенины», Концерт «Это наш выбор», районный центр досуга, п.Палкино.

9 сентября - Ярмарка выходного дня, п.Палкино, ул. Островская.

Концертно-познавательная программа «Твой голос важен для России», Первомайский сельский Дом культуры, д. Слопыгино.

Выездной концерт «Это наш выбор», Васильевский сельский Дом культуры, д. Васильево.

Концерт «Все на выборы», Качановский сельский Дом культуры, с. Качаново.

Час молодого избирателя «Твои права молодой избиратель», Родовской сельский Дом культуры, д. Родовое.





ЛОКНЯНСКИЙ РАЙОН

9.00 - 18.00 - Ярмарка декоративно-прикладного творчества, Детская школа искусств, ул. Октябрьская, д. 15.

12.00 - Заочная экскурсия «Заповедные места Локнянского района», Районная библиотека, п. Локня.

14.00 - Мероприятие к 100-летию Б.Заходера «В моей Вообразилии», Детская библиотека, п. Локня.

9.00 - Музыкальное сопровождение, Крестиловский СДК, Литературный дартс в детско-юношеском клубе «Друзья».

13.00 - Квест-игра «Путешествие в страну «Читалию», Подберезинская модельная библиотека.

13.00 - Краеведческий час «Природа и экология Локнянского района», Самолуковская сельская библиотека.