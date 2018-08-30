Выборы начались

На дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному участку № 12 , выборах глав районов и депутатов районных городских и сельских поселений досрочное голосование начинается 29 августа и продлится до 8 сентября включительно.

Жители Псковской области, не имеющие возможности проголосовать 9 сентября, смогут досрочно отдать свой голос с 29 августа по 4 сентября в помещении территориальной избирательной комиссии, а с 5 по 8 сентября — в своей участковой избирательной комиссии.

Отмечу, что у всех желающих проголосовать досрочно должны быть уважительные причины.

Еще раз напомню, что на выборах губернатора Псковской области досрочное голосование применяться не будет.

Если в день голосования на выборах губернатора вы будете находиться на территории Псковской области не по месту регистрации — месту жительства, указанному в паспорте (на работе, учебе, в командировке или в другом населенном пункте), то вы сможете проголосовать по месту своего нахождения в регионе.

Для этого лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, с 25 июля по 5 сентября нужно обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг, а с 29 августа по 5 сентября — в любую участковую избирательную комиссию. Необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать (процесс подачи занимает не более 5 минут). Подать заявление также возможно в режиме онлайн через интернет-портал «Госуслуги» до 5 сентября. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале. За 2 дня до дня голосования (с 6 сентября и до 14:00

8 сентября 2018 года) предусмотрена подача специального заявления в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.