Митинг против повышения пенсионного возраста прошёл в Пскове

21 июня в гайд-парке Пскова состоялся митинг «За достойную старость». Как передает корреспондент «Псковской правды», организатором мероприятия является региональное отделение Партии пенсионеров России. На митинг собрались члены политических партий и региональных общественных организаций, в том числе, представители Союза чернобыля России, Союза Женщин России, Союза пенсионеров России, общества «Садоводы Псковского края», Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, «Молодой гвардии», представители районов и «все те, кому не безразлична пенсионная реформа».

- Мы собрались для обсуждения инициативы о повышении пенсионного возраста, чтобы публично заявить о своей позиции по отношению к пенсионной реформе, сказал открывая мероприятие, представитель профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов.

По его словам, по итогам общественного обсуждения будут подготовлены предложения к правительству РФ, которые должны войти в итоговой законопроект.

- Мы всецело поддерживаем позицию неравнодушных граждан, что законопроект должен быть рассмотрен на трехсторонних комиссиях, на собраниях трудовых коллективов и общественных площадках, - отметил Игорь Иванов.

Представитель партии пенсионеров России Сергей Кулаков напомнил, что в нашей стране 46 млн пенсионеров – это 30% населения и их количество увеличивается.

- На данный момент пенсии выплачиваются своевременно, но если ничего не менять, то могут быть и задержки, - сказал он.

По его словам, большинство нынешних пенсионеров, выходя на пенсию, остаются работать.

-Даже за свою рабочую деятельность, я не одну пенсионную реформу пережил и пытался в них разобраться. Люди, которые достигли пенсионного возраста, не понимают как начисляется пенсия. А молодые люди беспокоятся за своих родителей, которые должны выйти на пенсию, и за размер этой пенсии. Правительство обещает, что если пенсионный возраст повысится, это будет стимулом развития экономики, но не нужно делать скоропалительных решений и нужно все хорошо обсудить, - сказал он.

- Главное что мы хотим от правительства и государства знать, как будет пенсия начисляться, чтобы все было прозрачно и чтобы это было раз и навсегда. Мы за достойную пенсию, - отметил представитель партии пенсионеров.