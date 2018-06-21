Митрополит Тихон (Шевкунов) назвал убитого отца Павла (Адельгейма) выдающимся пастырем

Одним из многих выдающихся, интересных и известных священников Псковской епархии назвал отца Павла (Адельгейма), убитого почти пять лет назад в Пскове, митрополит Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции 21 июня.

- Я лично немного его знал, - сказал митрополит. - Он был человеком своей позиции, совершенно ею не пренебрегал. Она была для него принципиальна. Он много сделал в епархии. Ко многим вопросам современной жизни церкви он относился критически, но это его право. У него были непростые отношения с правящим архиереем, но это их дело, я не поставлен здесь судить. Я с уважением отношусь к памяти отца Павла. Что касается памяти отца Павла, не думаю, что она предана забвению. Отца Павла любят и помнят в епархии. Это был выдающийся пастырь и человек, любящий церковь, он трудился ради Христа. В чем-то понятый, в чем-то, может быть, ошибающийся. Время рассудит.

Кроме того, в ближайшее время состоится встреча правящего архиерея Псковской митрополии со священниками, выведенными за штат и их вдовами, в том числе, со вдовой отца Павла матушкой Верой. Выяснилось, что епархия никак не помогала таким семьям, митрополит Тихон намерен эту ситуацию исправить.

Напомним, отец Павел Адельгейм был убит 5 сентября 2013 года в собственном доме на ул. Красногорская. Убийца Сергей Пчелинцев нанес ему несколько ударов ножом, после чего попытался покончить с собой.