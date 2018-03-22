Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более тысячи псковичей отдали свои голоса за дизайн-проекты общественных территорий

22 марта 2018 года, 11:05

В Пскове закончилось рейтинговое голосование за дизайн-проекты общественных территорий. Всего в рейтинговом голосовании приняло участие 1133 человека. Порядка 16 бюллетеней признаны недействительными. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, 21 марта до 20.00 любой житель города старше 14 лет мог проголосовать за один из двух предложенных вариантов трех городских объектов: «Аллеи ветеранов» на улице Юбилейной, парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, а также «Сквера искусств» на «4-х углах».

Точки голосования были открыты по адресам: центр «Подросток» на улице Звездной, дом 12, центральная городская библиотека на улице Конной, дом 6 и музыкальная школа №5 на улице Коммунальной, дом 48.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сергей Сукманюк о новых реанимобилях: Это очень нужное приобретение для перинатального центра
Зафиксирован редкий случай – двое суток в Псковской области прошли без пожаров
Виталий Мутко поможет в реставрации псковского «Машиностроителя»
Центризбирком не удовлетворил обращение Льва Шлосберга
Пьяная посиделка на гдовском кладбище закончилась убийством
В Пскове работает школа сердечной достаточности
60% всех смертей в Псковской области происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний
Будущих новосёлов в Пскове проконсультировали специалисты Сбербанка
Пьяный пскович рассекал по Новому Изборску в пьяном виде

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Коммуналка
22 марта 12:30

Вынос мусора

Почему вопрос создания полигона ТКО в Псковской области стал одним из главных для команды Михаила Ведерникова?

Общество
20 марта 10:14

Совершенно новая!

Жителям Печор дверь в подъезд поставили через два дня после прямой линии с Михаилом Ведерниковым в редакции «Псковской правды»

Общество
22 марта 09:59

Своя ноша

Что нужно сделать, чтобы гордиться своим двором, и как собственники могут повлиять на процесс капремонта