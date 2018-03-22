Более тысячи псковичей отдали свои голоса за дизайн-проекты общественных территорий

В Пскове закончилось рейтинговое голосование за дизайн-проекты общественных территорий. Всего в рейтинговом голосовании приняло участие 1133 человека. Порядка 16 бюллетеней признаны недействительными. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, 21 марта до 20.00 любой житель города старше 14 лет мог проголосовать за один из двух предложенных вариантов трех городских объектов: «Аллеи ветеранов» на улице Юбилейной, парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, а также «Сквера искусств» на «4-х углах».

Точки голосования были открыты по адресам: центр «Подросток» на улице Звездной, дом 12, центральная городская библиотека на улице Конной, дом 6 и музыкальная школа №5 на улице Коммунальной, дом 48.