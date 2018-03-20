Голосование за дизайны-проекты трёх общественных территорий Пскова начнётся 21 марта

21 марта с 11.00 до 20.00 псковичей приглашают принять участие в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства трех общественных территорий Пскова: Аллеи ветеранов, парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, сквера искусств на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького.

КСТАТИ

Голосование будет тайным, но для регистрации участия необходимо предъявить паспорт. Каждому участнику будут выданы бюллетени с проектами трех общественных территорий, по два варианта на каждый объект. Необходимо выбрать один проект для каждой территории. Результаты голосования будут известны не позднее 23 марта.