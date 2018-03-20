Голосование за дизайны-проекты трёх общественных территорий Пскова начнётся 21 марта

21 марта с 11.00 до 20.00 псковичей приглашают принять участие в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства трех общественных территорий Пскова: Аллеи ветеранов, парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, сквера искусств на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького.
Дизайн-проект Аллеи ветеранов.
Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков»
Место проведения голосования: ул. Коммунальная, 48, в помещении МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5;
Дизайн-проект парка на Энтузиастов.
Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков»
Место проведения голосования: ул. Звездная, 12 в помещении МБОУ «Центр образования «Подросток»;
Дизайн-проект сквера искусств (4 угла).
Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков»
Место проведения голосования: ул. Конная, 6 в помещении МАУК «Центральная библиотечная система».
Голосование будет тайным, но для регистрации участия необходимо предъявить паспорт. Каждому участнику будут выданы бюллетени с проектами трех общественных территорий, по два варианта на каждый объект. Необходимо выбрать один проект для каждой территории. Результаты голосования будут известны не позднее 23 марта.