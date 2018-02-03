Псков потерял выдающегося гражданина – городские власти скорбят об утрате Евгения Вагина

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков от себя лично, а также от имени депутатов Псковской городской Думы и сотрудников администрации Пскова выразили соболезнования родным и близким известного кузнеца Евгения Вагина в связи с его гибелью. Напомним, руководитель Псковского кузнечного двора скончался в ночь на 3 февраля.

Текст соболезнования опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления Пскова:

«Это огромная утрата для города, для каждого псковича. Евгений Васильевич был выдающимся мастером, многогранным художником и просто замечательным человеком. Он собрал вокруг себя практически всех псковских кузнецов, стал основателем «Псковского кузнечного двора» и сохранял за Псковом славу кузнечного города. Его знали по всей стране и за его пределами. Он прославлял наш город не только в своих кузнечных произведениях, но и в своих песнях. Евгений Вагин был очень неравнодушным человеком к нашему городу, был вдохновителем так полюбившегося горожанам фестиваля «День Скобаря» и его постоянным участником. С его уходом Псков потерял еще одного выдающегося гражданина».