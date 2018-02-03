Ушел из жизни кузнец Евгений Вагин

Власти Пскова выразили соболезнования в связи с кончиной Евгения Вагина.

В ночь с пятницы на субботу 3 февраля трагически ушел из жизни кузнец, художник-реставратор, замечательный человек Евгений Вагин. Информацию об этом подтвердили сразу двое друзей Евгения Вагина.

На этой неделе в «Псковской правде» вышла статья «Огонь, металл и вдохновение» , посвященная творчеству Евгения Вагина. «Не первый год мы ведем работы в храме XVI века в деревне Доможирка в Гдовском районе. В прошлом году мы сделали входные ворота для Свято-Успенского монастыря в Пушкинских Горах», - рассказывал кузнец изданию. Также в минувшем году у Псковского кузнечного двора было много очень интересных частных заказов. Например, на одном из домов в Пскове появился 300-килограммовый кованый дракон. Ещё один уехал в Калужскую область для украшения бани: в голову нужно залить жидкость, и с языка дракона она будет капать прямо на каменку.





Евгений Васильевич Вагин родился 4 июня 1959 года в городе Пскове. Закончил политехнический институт, после чего обучался в ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря (г. Москва) по специальности художник-реставратор по металлу.

Художественной ковкой занимался с 1988 года. Принимал участие в реставрационно-позолотных работах на крупнейших культурно-исторических объектах.

С 2008 года являлся организатором и вдохновителем историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском музее-заповеднике.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народный мастер», Почётный член Российской Кузнечной Академии им. проф. А.И. Зимина, лауреат премии «Статус Медиа» в номинации «Культура», лауреат премии «Народное Признание» в номинации «Инициатива». «Народный мастер» Псковской области.



