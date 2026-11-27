Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 по московскому времени. В прямом эфире глава государства подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Текстовые и видеовопросы принимают через «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через чат-бота в мессенджере МАХ (max.ru/moskvaputinu). Отправить вопрос можно и через сайт программы – moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Кроме того, доступны телефонные каналы: СМС и ММС на номер 0-40-40, бесплатный звонок по номеру 8-800-200-40-40, а для звонков из-за рубежа – +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40. Ещё один вариант – специальное мобильное приложение. Подробности о нём размещены на сайте программы.

Приём вопросов через группу «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте» открыт с 27 ноября и продлится до окончания эфира 10 декабря.