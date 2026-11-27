Десять лет колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей – такой приговор вынес Псковский районный суд 37-летней женщине, работавшей курьером-закладчиком в интернет-магазине по продаже наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Женщина действовала в составе организованной группы. В ноябре прошлого года она получила координаты тайника с производным эфедрона массой 991 грамм, забрала сверток, но вскоре была задержана сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области.

Вину подсудимая признала частично – участие в организованной группе она не оспаривала. Суд признал ее виновной по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, отменил условное осуждение по предыдущему приговору за приобретение наркотиков и назначил реальный срок. Кроме того, у осужденной конфискован телефон.

Приговор пока не вступил в силу: его можно обжаловать в Псковском областном суде.