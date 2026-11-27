Сотрудничество Псковской области и Беларуси вышло на новый этап: по итогам XII заседания Рабочей группы подписаны мероприятия на 2027–2029 годы. Документ подписали губернатор Михаил Ведерников и заместитель премьер-министра республики Наталья Петкевич. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Помимо экономики, стороны обсудили то, что касается людей напрямую, – культуру, молодежную политику и образование. Среди совместных проектов – «Рожденное Знамя на Псковской земле», в рамках которого белорусская молодежь посетила святыни и памятные места региона. В июле на Кургане Дружбы прошла 67-я встреча ветеранов и участников партизанского движения, а в августе на Невельской земле 350 поисковиков из России, Беларуси и Казахстана нашли и перезахоронили останки 40 бойцов Красной Армии.

В сфере образования Наталья Петкевич предложила проработать расширение географии сотрудничества. «Это могут быть мосты дружбы, студенческие обмены между различными уровнями и видами учреждений образования», – сказала она. Губернатор, в свою очередь, предложил в 2027 году перейти к практике по трансграничному маршруту с упором на гастрономию и сельский отдых – треки по обеим территориям готовы.

Развивается сотрудничество и на местах: только в этом году новые соглашения с белорусскими районами заключили Островский, Невельский, Усвятский и Порховский округа. План мероприятий реализует Соглашение между администрацией Псковской области и правительством Республики Беларусь от 29 июня 2017 года.